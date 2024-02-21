Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin İsrail kararına protesto - Son Dakika
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Tunus'ta Filistin'e destek gösterisinde ABD'nin İsrail kararına protesto

Tunus\'ta Filistin\'e destek gösterisinde ABD\'nin İsrail kararına protesto

Tunus'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in Gazze'de soykırımı durdurma kararını veto etmesi protesto edildi. Tunus Normalleşme ile Yüzleşme Ağının çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesinde düzenlenen eyleme yüzlerce gösterici katıldı. Filistin ve Tunus bayraklarının açıldığı gösteride, 'Fransa ve ABD, Gazze'ye saldırıların ortağı', 'Şan ve şeref Kassam'a, utanç ve ayıp Arap yöneticiler', 'Gazze, gururumuzun simgesi' sloganları atıldı. Gösteride konuşan Tunus Hoşgörü Birliği Başkanı Sehaddin el-Masriy, 'Filistin halkına, Arap ve İslam toplumuna saldırıları yapan ABD'dir. Tüm insanlık ABD'nin bu saldırılarına şahitlik etti. 15 ülkeden 13'ü soykırımı durdurma kararına evet oyu vermesine rağmen ABD bu kararı veto etti.' ifadelerini kullandı. Salı günü Cezayir'in sunduğu, Gazze'de insani nedenlerden dolayı 'derhal' ateşkes çağrısında bulunan karar taslağı 15 üyeden 13'ünün desteğini alırken, İngiltere çekimser oy kullanmış ABD ise kararı veto etmişti.

21.02.2024 19:31
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Tunus'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in Gazze'de soykırımı durdurma kararını veto etmesi protesto edildi.

Tunus Normalleşme ile Yüzleşme Ağının çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesinde düzenlenen eyleme yüzlerce gösterici katıldı.

Filistin ve Tunus bayraklarının açıldığı gösteride, "Fransa ve ABD, Gazze'ye saldırıların ortağı", "Şan ve şeref Kassam'a, utanç ve ayıp Arap yöneticiler", "Gazze, gururumuzun simgesi" sloganları atıldı.

Gösteride konuşan Tunus Hoşgörü Birliği Başkanı Sehaddin el-Masriy, "Filistin halkına, Arap ve İslam toplumuna saldırıları yapan ABD'dir. Tüm insanlık ABD'nin bu saldırılarına şahitlik etti. 15 ülkeden 13'ü soykırımı durdurma kararına evet oyu vermesine rağmen ABD bu kararı veto etti." ifadelerini kullandı.

Salı günü Cezayir'in sunduğu, Gazze'de insani nedenlerden dolayı "derhal" ateşkes çağrısında bulunan karar taslağı 15 üyeden 13'ünün desteğini alırken, İngiltere çekimser oy kullanmış ABD ise kararı veto etmişti.

Kaynak: AA

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