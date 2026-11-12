TÜREB Başkanı Erden, 2035'e kadar elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini anlattı - Son Dakika
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TÜREB Başkanı Erden, 2035'e kadar elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini anlattı

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TÜREB Başkanı Erden, 2035\'e kadar elektriğin payını yüzde 35\'e çıkarma hedefini anlattı
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TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, Antalya'daki COP31'de Türkiye'nin yenilenebilir enerjide bölgesel merkez olabileceğini söyledi. Erden, 2035'te elektriğin küresel payının yüzde 35'e çıkarılması hedefinin fosil yakıt bağımlılığını azaltacağını belirtti.

(ANTALYA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Dr. İbrahim Erden, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin, yalnızca iç tüketimin karşılanması açısından değil, bölgesel enerji ticareti bakımından da fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel merkez olabilir" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31, küresel iklim hedeflerinin yanı sıra enerji güvenliği, arz bağımsızlığı ve elektrifikasyonun geleceğini de gündeme taşıyor.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Dr. İbrahim Erden, COP31 kapsamında yaptığı değerlendirmede, 2035 yılına kadar küresel enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılmasına yönelik hedefin enerji dönüşümünde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtti.

Erden, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisindeki potansiyelinin, bu dönüşümde ülkeye önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Dünyanın yaklaşık 200 ülke ve bölgesinden temsilcileri bir araya getiren COP31'in, ülkelerin iklim politikalarını değerlendirmeleri ve ortak hedefleri ileri taşımaları açısından önemli bir platform olduğunu belirten Erden, son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin enerji gündemini de değiştirdiğine dikkati çekti.

COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı, güvenliği ve bağımsızlığını ülkelerin öncelikli gündem maddeleri arasına taşıdığını ifade eden Erden, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin stratejik öneminin giderek arttığını söyledi.

"2035'TE ELEKTRİĞİN ENERJİ TÜKETİMİNDEKİ PAYI YÜZDE 35'E ÇIKACAK"

TÜREB Başkanı Dr. İbrahim Erden, COP31 döneminde, Türkiye ve Avustralya liderliğinde gündeme taşınan 2035 elektrifikasyon hedefinin önemine işaret ederek, küresel enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35 seviyesine çıkarılmasının amaçlandığını hatırlattı. Bugün dünya genelinde yaklaşık yüzde 23 seviyesinde bulunan bu oranın, Türkiye'de yüzde 22 düzeyinde olduğunu kaydeden Erden, hedefin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve ülkelerin enerjiye erişim konusunda karşı karşıya kaldığı riskleri sınırlamak açısından kritik olduğunu ifade etti.

Başkan Erden, "Enerji bağımsızlığını güçlendirmenin en önemli yollarından biri, ülkelerin kendi topraklarında bulunan rüzgar, güneş ve su gibi kaynaklardan enerji üretmesidir. Kendi kaynaklarınızdan elektrik ürettiğinizde dışa bağımlılığınızı azaltır, enerji arz güvenliğinizi güçlendirirsiniz. Elektrifikasyon hedefi de bu açıdan yalnızca bir iklim politikası değil, aynı zamanda stratejik bir enerji güvenliği meselesidir" diye konuştu.

"ELEKTRİFİKASYON İÇİN SANTRALLER KADAR ŞEBEKE VE FİNANSMAN DA ÖNEMLİ"

Elektrifikasyon hedeflerine ulaşmanın yalnızca yeni enerji santralleri kurmakla mümkün olmayacağını belirten Erden, üretim kapasitesinin yanı sıra iletim ve dağıtım altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Veri merkezleri, elektrikli araçlar, ısıtma ve soğutma sistemleri, sanayi ve su arıtma gibi farklı alanlarda elektrik kullanımının artacağını ifade eden Erden, bu talebin yenilenebilir enerjiyle karşılanabilmesi için bütüncül bir yatırım yaklaşımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu kapsamda finansman olanaklarının kritik rol oynadığını belirten Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde açıklanan REACT finansman paketinin, rüzgar, güneş ve şebeke yatırımlarının desteklenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin, yalnızca iç tüketimin karşılanması açısından değil, bölgesel enerji ticareti bakımından da fırsatlar sunduğunu belirten Erden, Orta Asya'dan Azerbaycan'a, Türkiye üzerinden Balkanlar'a uzanan Yeşil Enerji Koridoru'nun stratejik önemine işaret etti. Irak, Suriye ve Lübnan gibi enerji arzı konusunda zorluk yaşayan ülkelere enerji sağlanmasının da bölgesel iş birliği açısından önemli olduğunu ifade eden Erden, Türkiye'nin hem enerji üretiminde hem de enerji ticaretinde bölgesel bir merkez haline gelebileceğini söyledi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ON BİNLERCE GENÇ İÇİN İSTİHDAM FIRSATI YARATACAK

Yenilenebilir enerji dönüşümünün ekonomik ve toplumsal boyutuna da dikkati çeken Erden, Türkiye'de yalnızca rüzgar enerjisi sektöründe 30 binden fazla kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Güneş, jeotermal ve hidroelektrik sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde yenilenebilir enerjinin çok daha geniş bir istihdam ve sanayi ekosistemi oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden, "Bu hedefleri yalnızca enerji üretimi açısından değerlendirmemek gerekiyor. Yenilenebilir enerji, ülkemizin refahına katkı sağlayacak, sanayimizi geliştirecek ve özellikle gençlerimiz için yeni iş alanları yaratacak büyük bir fırsat sunuyor. Finansman ihtiyacının karşılanması ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesiyle Türkiye bu hedeflere ulaşabilecek kapasiteye sahip. COP31 de bu dönüşümün ulusal ve uluslararası ölçekte ele alındığı, yeni iş birliklerinin ve yatırımların temelinin atıldığı önemli bir platform" dedi.

Kaynak: ANKA
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