TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu - Son Dakika
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TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu

Genç araştırmacılar bilgi, ahlak ve etik konularında sunumlar yaptı. Bilgi çağında ahlakın önemi vurgulandı.

17.05.2025 18:22
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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından İstanbul'da düzenlenen TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu'nda genç araştırmacılar bir araya geldi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, bilginin güç olduğunu ancak ahlakla donatılmadığında ne kadar yıkıcı olabileceğini mevcut dönemde herkesin gözlemlediğini söyledi.

Gazze, Suriye, Myanmar ve Sudan'ı örnek gösteren Albayrak, "Bilgi insana hizmet etmiyorsa çok büyük soykırımlara, katliamlara araç haline gelebiliyor. Sorgulayan, düşünen, merhameti ve adaleti merkeze alan gençler için hizmet etmek istiyoruz TÜRGEV'de. İthal kavramlarla değil, kendi kavramlarıyla düşünen, çözüm üreten, gençler yetişsin istiyoruz." dedi.

Albayrak, Gazze'de yaşananlara değinerek, bazı Batılı üniversitelerin Filistin soykırımını eleştiren akademisyenleri kadrolarından çıkardıklarını, medyanın soykırımı meşrulaştırdığını ve bilgi üretiminin sömürgeci bir mantıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Farklı bilgi sistemlerinin, kavramlarının açığa çıkarılmasının birçoğuna maalesef kendilerinin de yabancı olduğunu söyleyen Albayrak, "Bunun başlı başına bir iş olduğunu ve TÜRGEV Akademi'nin asli hedeflerinden birinin de bu özgürleşmenin aracı olacak kavramları, bilgi sistemlerini, farklı temalar, araştırma konuları, disiplinler üzerinden açığa çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu özgürleşme yolculuğunda attığımız en önemli adımlardan biri olarak TÜRGEV Akademi'yi tanımlayabilirim." ifadesini kullandı.

Albayrak, gençlerin bir kırılma çağına tanıklık ettiğini belirterek, "Zor bir dönemde yaşıyoruz. Sosyal bilimcilerin riskler çağı olarak tanımladıkları bir çağda yaşıyorsunuz. Yeni bir 500 yılın yazıldığı dönemin eşiğindeyiz. Yeni yüzyılı, yeni 500 yılı yazacak olanlar sizlersiniz. Sizin kavramlarınız yeni yüzyılın değerlerini ifade edecek." diye konuştu.

"TÜRGEV Akademi, öğrencilerimize ulusal anlamda akademik perspektif kazandırıyor"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da TÜRGEV'in genç kızları kazanmayı hedefleyen bir vakıf olduğunu ve TÜRGEV Akademi'nin bu noktada verimli bir mecra olarak çalışmalar yaptığını belirterek, "Bu mecra içinde öğrencilerimiz bilimsel anlamda çalışmaları nasıl yapacaklarını öğreniyorlar, sonrasında sadece akademik anlamda değil, değerler anlamında da kendilerini geliştirebilecekleri bir alan sunuyoruz." dedi.

Kadın öğrencilerin akademik anlamda daha görünür olması yönünde yaptıkları çalışmalara değinen Yılmaz, "TÜRGEV Akademi, en başta öğrencilerimize ulusal anlamda akademik bir perspektif kazandırıyor. Bu noktada sosyal bağlar kurmaları çok önemli. Akademi çerçevesinde sadece kendi hocalarıyla değil başka üniversitelerdeki hocalarla da bir bağ kurma imkanları var. TÜRGEV Akademi'de biz öğrencileri bulundukları bölümlere göre kategorilendirmiyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, öğrenci sempozyumunun ikincisini gerçekleştirdiklerini ve hedeflerinin bu sempozyumlara ulusal anlamda süreklilik sağlamak olduğunu söyleyerek, "Birinci oturumda öğrencilerimiz, farklı bölümlerde okuyor olmalarına rağmen kendi bölümleriyle belki çok da bağlantılı olmuyor gibi gözüken alanlarda da sunumlar yaptılar. Bu bahsettiğim disiplinler arası bakışın önemli bir verisi. Eğer biz bu noktada özgün bir fikir ve bilgi üretimini sağlayabilirsek belki de uluslararası anlamda hem akademik hem eğitim mecralarına büyük bir katkı sağlamış olacağız." dedi.

Ana hedeflerinin, öğrencilere yalnızca bilimsel veya akademik bir perspektif kazandırmak olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Görüyoruz ki insanların bu bilgi çağında çok rahat şekilde edindikleri bilgiyi etik ve ahlaki olarak doğru yönde kullanmadıkları zaman iş kötü mecralara doğru kayıyor. Gazze'de bunu çok yakından görüyoruz. Bilimsel, akademik bilginin, yeteneğin, üretimin yanında ahlaki değerlerin, etik değerlerin de ön planda olduğu bir sistem kurmaya çalışıyoruz. İşte sempozyum ve sempozyumda öğrencilerimizin oluşturduğu o nitelikli eserler, tebliğler de bunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

Sempozyumda, öğrenciler tarafından "Dijital Çağda Unutulma Hakkının Mahremiyet Hakkı, İfade Özgürlüğü ve Kamu Yararı Üzerindeki Etkisi", "Modern Psikoloji ve İslam Kaynaklı Psikoloji Tartışmaları: Genç Psikologların Yaklaşımları" ve "Anne Sütünün Metalaştırılması ve Formül Mama Endüstrisi" başlıklı bildiriler sunuldu.

Kaynak: AA

Sempozyum, istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRGEV Akademi II. Öğrenci Sempozyumu - Son Dakika

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