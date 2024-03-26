Turgut Altınok: Ankara\'da eser ve hizmet belediyeciliği galip gelecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara sağduyuya sahip olacak. Eser ve hizmet belediyeciliği Ankara'da galip gelecek." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Caddesi'nden başlayarak partisinin seçim otobüsünden halkı selamlayan Altınok, çocuklara hediyeler dağıttı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç ve Cumhur İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdülkadir Aydoğan'ın eşlik ettiği Altınok, etkinlik öncesinde ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, 10 yıl önce Antalya'da daire aldığına yönelik iddiaların bulunduğunu hatırlatması üzerine Altınok, şu cevabı verdi:
"Almadığım dairenin iddiası nasıl olacak? Böyle bir şey varsa dava açacağız. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Turgut Altınok adına tapusunu çıkartırsa ben istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa (Mansur Yavaş) o istifa eder. Bunu yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi tazminat davası açacağız. Yalandır, iftiradır, çamurdur ve ahlaksızlıktır. "
"Sayın Yavaş'a on gömlek fazla geldi başkentimiz"
Seçimin son haftasına girilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Altınok, "Ankara'ya diyor ki 'benden bir şey bekleme'. 'Sana hiçbir şey yapmayacağım' diyen bir belediye başkanı ve adayı var. 'Yol yapsam trafik sıkışır' diyen bir büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Bu talihsizlik. Burası başkent. Sayın Yavaş'a on gömlek fazla geldi başkentimiz. Ankara sağduyuya sahip olacak. Eser ve hizmet belediyeciliği Ankara'da galip gelecek. Yavaş'la bir beş yılda Ankara felakettir. Yani Ankara kazanacak veya Ankara çok şey kaybedecek." ifadesini kullandı.
Altınok, Belçika'da dün terör örgütü PKK destekçilerinin Türk vatandaşlarına yönelik yaptığı saldırıların sorulması üzerine da "Belçika'daki Ülkü Ocaklarına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ülkü Ocakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasıdır. Türk milletine, vatanına, milletine, devletine, diline, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmiştir. Dolayısıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " diye konuştu.
Turgut Altınok, Yenimahalle'deki programının ardından, seçim çalışmalarını Çankaya ilçesinde sürdürdü.
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