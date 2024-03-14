Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası iftar programına katıldı

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca (ANKAMOB) düzenlenen iftar programına katıldı.

Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Altınok, esnaf ve sanatkarların ramazanını tebrik etti, kendisinin de esnaf bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

Sitelerin 5 yılda hak ettiği hizmeti alamadığını ileri süren Altınok, "Bu 5 yılda siteler unutulmuştur. Otopark problemini çözeceğiz, metro Siteler'den geçecek. Her türlü desteği vereceğiz. Akyurt'taki fuar alanını bir yıl içinde bitireceğiz. Yollarınız, kaldırımlar bakımsız, Siteler içinde trafik sorunu var, sokaklarımıza, caddelerimize bir kentsel tasarım yapacağız. Sokaklarınız yeşil olacak, sitelerimizi ışıklandıracağız, vatandaşlar akşam alışverişe gelebilecek. Desteklerinizle Ankara'da ticaret gelişecek." diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, Altınok için oy isteyerek, şunları kaydetti:

"Turgut Altınok başkanımızla Ankara'da, büyükşehir belediyeciliği açısından yeni bir dönemin, yeni bir çağın, altın bir çağın kapısını aralamak istiyoruz. Ankara geride bıraktığımız 5 yılda talihsiz bir dönem yaşadı. Ankara'nın yolları perişan, trafik, ulaşım, otobüs problemi var. Bunlara çözüm önerilerimiz hazır. Hükümetimizle birlikte güzel Ankara'mızda hizmet etmek istiyoruz."

İftar programına, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti ve MHP ilçe başkanları da katıldı.