Turgut Altınok: Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak" dedi.
Turgut Altınok, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'nde '2'nci Kitap Günleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Altınok, gençleri çokça kitap okumaya davet ederek, "Sevgili gençler; okuyun, okuyun, okuyun. Her yeri gezemeyebilirsiniz; ama her yeri okuyabilirsiniz. Kitap okumak sizlere çok şey kazandıracak, size yol ve rehber olacak" dedi. Ankara'nın daha önce sanatın ve kültürün başkenti olduğunu ifade eden Altınok, "Sanat ve kültürün soldurulmaya çalışıldığı dönemde 2'nci Kitap Günleri'nin açılışını yapıyoruz. Bir dönem Ankara, sanat ve kültürün başkentiydi. Ankara, yazarlar, şairler yetiştirmiş bir üretim merkeziydi. Bugün İstanbul'daki birçok sanatçıya bakın, yetiştikleri yer Ankara'dır. Ankara, 5 yıldır sessizliğe gömülmüş bir şehir, ıssız bir şehir. Ankara tekrar sanat ve kültürün başkenti olacak. Pursaklar Belediyesi az imkanlarla kültür merkezi, tiyatro salonu, spor tesisi gibi birçok sanat ve kültürel anlamda eserler kattı. Ankara'da bir tane eser yok" diye konuştu.
'HAVALİMANI METROSU YAPACAĞIZ'
Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözü hatırlatan Altınok, "Ankara'nın milyonlarca yerli ve yabancı turistin geleceği fuar merkezi hala bitmemiş. 5 yılda açacağının sözünü vermişti. Açtı mı? Açamadı. 2024'te fuar merkezini açacağım. Pursaklar'a bir sözüm var. Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımız ile görüştük. Havalimanı yolu metromuzun projesi hazır. Ne yapılacak? 31 Mart'ta sönen Ankara'nın ışıklarını yakacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi, 24 saat çalışacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız işleri gelip, anlatacağız. 31 Mart'tan sonra Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzanan havalimanı metrosunu yapacağız" dedi. (DHA)
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