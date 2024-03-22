Turgut Altınok\'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı kamuoyunda büyük bir tartışma yarattı. İlerleyen günlerde ise Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin daha olduğu iddia edildi. Altınok ise bu iddiaları yalanlayarak 'suç duyurusunda bulunacağını' açıkladı.

ALTINOK'UN ABLASI EKSİK TAPULARI DA PAYLAŞTI

Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel ise, "Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen" diyerek, 37 parçalık tapu kayıtlarını paylaştı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'na konuşan Altınel, Turgut Altınok'un mal varlığının "dededen ve babadan kalma" olduğunu belirtti; "7 kız 4 erkek, 11 kardeşiz. Hem dedemiz hem babamız zengindi. Babam pek çok ünlü markayı Türkiye'ye ilk getiren isimdir. 1986'da vefat ettiğinde ardında petrol istasyonlarından tankerlere birçok mal varlığı kalmıştı. Sadece Etimesgut ilçesinde bize 100 dönüm arsa bırakmıştı."

"ÇOĞU MÜLKÜ KARDEŞLERİMİN ÜZERİNE YAPTI"

Altınok hakkında yıllar önce de "en zengin başkan" diye haberler çıktığını kaydeden Altınel, kendisine de kardeşi gibi büyük bir mirasın kalıp kalmadığı yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi; "Biliyorsunuz biz de geleneksel olarak erkeklere daha çok pay düşer. Babamız yaşarken pek çok mülkü Turgut'un ve erkek kardeşlerimizin üzerine yapmıştı. Bir kısım malı ise ayırarak 'ben öldükten sonra kızlara paylaştırın' demişti. Babam öldükten sonra o mallara da erkekler hissedar oldu mu dersen oldu. Ama bu haliyle bile bana da çok miras kaldı."

"BABADAN KALAN BAŞKA ŞEYLER DE VAR"

Kendisinin de 37 parçadan oluşan tapu kayıtlarını paylaşan Altınel, şöyle devam etti; "Üstelik mal varlığında eksik bile var. Mesela Turgut'a da bana da babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış. Onları intibak ettirmediğimiz için görünmüyor olabilir. Ama onlar da var, babadan kalan başka şeyler de var. Ayrıca Turgut kendi malını Antalya'daki gibi inşaat yaptırarak daha da değerlendirmiş. Ben de mesela Ankara'daki bir arazimi satıp daha değerli bir yerde alım yaptım. Yani insanlar şaşırıyor ama bizim zenginliğimiz babadan, dededen. Bunu anlatamadık."