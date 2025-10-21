Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı - Son Dakika
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

21.10.2025 23:19
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dayı ve yeğen arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada dayı göğsünden yeğen ise kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Elmaz Sokak'ta saat 18.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı.

DAYI VE YEĞEN BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden, Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

