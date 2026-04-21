Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama
21.04.2026 12:01
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda iki genç tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ş.K. (18) ve E.I. (18), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 18 Nisan'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Ş.K. ve E.I., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 11 parça halinde toplam 255 adet sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 660 TL, 29 adet kırmızı şeritli jelatin, 1 hassas terazi ile 2 parça halinde toplam 35,50 gram esrar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama - Son Dakika
