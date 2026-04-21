Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.Ş.K. (18) ve E.I. (18), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 18 Nisan'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda N.Ş.K. ve E.I., gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 11 parça halinde toplam 255 adet sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 660 TL, 29 adet kırmızı şeritli jelatin, 1 hassas terazi ile 2 parça halinde toplam 35,50 gram esrar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.