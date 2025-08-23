Turgutlu'da üzüm hasadı başladı! Kadınlar av tüfekleriyle nöbet tutuyor - Son Dakika
Turgutlu'da üzüm hasadı başladı! Kadınlar av tüfekleriyle nöbet tutuyor

23.08.2025 16:40
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı gündüz devam ederken; üreticiler, hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı ellerindeki av tüfeği ile sabaha kadar nöbet tutuyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kadın üreticiler, Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı sırasında hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı av tüfekleriyle nöbet tutuyor.

TURGUTLU'DA ÜZÜM HASADI SÜRÜYOR

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı sürüyor. Ağustos ayında başlayan ve eylül sonuna kadar süren hasat döneminde üzümler, traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor. Üreticiler, üzümleri 'bandırma suyu' olarak bilinen özel karışıma batırdıktan sonra bezlerin üzerine seriyor.

KADINLAR AV TÜFEKLERİYLE NÖBET TUTUYOR

Üretici Burcu Sever Özgenç, "Bandırma yapılan üzümler 10 günde, yapılmayanlar ise 21 günde kuruyor. Bu da zaman ve iş gücünden tasarruf sağlıyor" dedi. Gündüz sıcaklarında hasat ve sergi işlemlerini yaptıklarını, gece de hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı tüfekle ürünlerin başında nöbet tuttuklarını belirten Özgenç, "Üzümleri sergi alanına seriyoruz. Akşam olunca ürünleri yalnız bırakmıyoruz, sabah işçiler gelene kadar nöbette kalıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

