Turgutlu'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turgutlu'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen dördüncü Yağlı Güreşleri, güreşseverlere Kırkpınar havası yaşattı. 500 pehlivanın katıldığı organizasyonda başpehlivanlık unvanı İsmail Balaban'ın oldu.

07.10.2024 14:16  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yağlı Güreşleri'ndeki müsabakalar, güreşseverlere Kırkpınar havası yaşattı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneklerimizi ve ata sporlarımızı Turgutlu'muzda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yağlı Güreşleri, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Güreşlere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, belediye başkanları, Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Er Meydanı'nda sabah saat 10.00'da başlayan güreşler, akşama kadar devam etti. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da heyecanlı ve coşkulu anlara sahne olan Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, İsmail Koç, Menderes Saltık, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Furkan Durmuş Altın başta olmak üzere 40 başpehlivanla birlikte 500 pehlivan kıyasıya mücadele ederek meydanda kol bağladı.

Turgutlu Yağlı Güreşleri'ne 14 boy kategorilerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreşlerde, İsmail Balaban ile Serhat Gökmen kıran kırana bir mücadele örneği göstererek başpehlivanlık için yarıştı. Kıyasıya mücadelenin galibi İsmail Balaban oldu. Güreşlerin üçüncüleri ise Menderes Saltık ve İsmail Koç oldu.

"Turgutlu'muzda Kırkpınar havası yaşadık"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda Kırkpınar havası yaşadık. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve kıran kırana mücadelelere sahne olan Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'mizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Başpehlivan finalinde şampiyon olan İsmail Balaban kardeşimi ve tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, yağlı güreşlere gönül veren bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneklerimizi ve ata sporlarımızı Turgutlu'muzda yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Turgutlu\'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Kaynak: ANKA

Turgutlu Belediyesi, İsmail Balaban, Etkinlikler, Kırkpınar, Turgutlu, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Gökhan Kalaycıoğlu’ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi... Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.