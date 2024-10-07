Turgutlu\'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yağlı Güreşleri'ndeki müsabakalar, güreşseverlere Kırkpınar havası yaşattı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneklerimizi ve ata sporlarımızı Turgutlu'muzda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yağlı Güreşleri, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Güreşlere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, belediye başkanları, Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri ve personeli, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Er Meydanı'nda sabah saat 10.00'da başlayan güreşler, akşama kadar devam etti. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da heyecanlı ve coşkulu anlara sahne olan Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban, İsmail Koç, Menderes Saltık, Serhat Gökmen, Mustafa Taş, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Furkan Durmuş Altın başta olmak üzere 40 başpehlivanla birlikte 500 pehlivan kıyasıya mücadele ederek meydanda kol bağladı.

Turgutlu Yağlı Güreşleri'ne 14 boy kategorilerinde pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreşlerde, İsmail Balaban ile Serhat Gökmen kıran kırana bir mücadele örneği göstererek başpehlivanlık için yarıştı. Kıyasıya mücadelenin galibi İsmail Balaban oldu. Güreşlerin üçüncüleri ise Menderes Saltık ve İsmail Koç oldu.

"Turgutlu'muzda Kırkpınar havası yaşadık"

Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda Kırkpınar havası yaşadık. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve kıran kırana mücadelelere sahne olan Turgutlu Belediyesi Yağlı Güreşleri'mizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Başpehlivan finalinde şampiyon olan İsmail Balaban kardeşimi ve tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, yağlı güreşlere gönül veren bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerime ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneklerimizi ve ata sporlarımızı Turgutlu'muzda yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.