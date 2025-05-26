Turistik Diyarbakır Ekspresi ile Keyifli Yolculuk - Son Dakika
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Turistik Diyarbakır Ekspresi ile Keyifli Yolculuk

Turistik Diyarbakır Ekspresi ile Keyifli Yolculuk
26.05.2025 12:22
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Yolcular, Doğu'nun eşsiz manzarasında tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı buldu.

Seyahatseverler, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini keşfetmek isteyen yolcular için organize edilen Turistik Diyarbakır Ekspresi ile bu yıl da Doğu'nun eşsiz manzarasında yolculuk etme imkanı buldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının TCDD Taşımacılık ile hayata geçirdiği ve 19 Nisan 2024'te Ankara'dan Diyarbakır'a ilk seferi için uğurlanan Turistik Diyarbakır Ekspresi, bu yıl 11 Nisan-25 Mayıs döneminde planlanan 8 seferi tamamladı.

Ankara'dan her cuma saat 13.55'te hareket eden tren, Malatya'da verdiği 3 saatlik turistik amaçlı molanın ardından Diyarbakır'a ulaştı.

Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan pazar günleri saat 12.30'da hareket ederek Elazığ'ın Yolçatı İstasyonu'nda 4 saatlik gezi amaçlı mola veren tren daha sonra yolcularını Ankara'ya ulaştırdı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi sayesinde yolcular, Anadolu'nun eşsiz doğasını, binlerce yıllık tarihini, yöresel lezzetlerini, el sanatlarını ve bölge kültürünü yeniden keşfetme imkanı buldu.

Ankara'dan yola çıktıktan sonra 1051 kilometrelik bir yay çizerek Kayseri, Malatya, Elazığ'ı aşıp Diyarbakır'a ulaşan tren, Diyarbakır'dan Elazığ'a uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve Hazar Gölü'ndeki seyrinde dronla görüntülendi.

Güzergahı boyunca tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaralar eşliğinde seyahat eden yolcular, tren içinde de keyifli vakit geçirdi.

Kimi yolcular vagonları süsleyip manzara eşliğinde kahvelerini yudumlarken kimileri de arkadaşlarıyla sohbet etti, kitap okudu.

Yolculardan bazıları tren içinde müzik eşliğinde halay çekerek yolculuğa renk kattı.

Turistik Diyarbakır Ekspresi bölgeye ilgiyi artırdı

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, Diyarbakır'a ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, geçen yıl ilk 4 ayda 360 bin olan konaklama sayısının bu yılın aynı döneminde 468 bini geçtiğini söyledi.

Kaya, mayıs ayı sonu itibarıyla konaklama sayısının 600 bine ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıl 1 milyon 100 bin olan konaklama sayısının bu yıl 1 milyon 600 bine ulaşmasını bekliyoruz. Diyarbakır'ı gezmek çok zevkli ve çok güzel. Kent, özellikle inanç, tarih ve doğa turizmi açısından çok zengin. Kenti ziyaret edenler tarihi, kültürel ve inanç değerleri ile doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buluyor." dedi.

Diyarbakır isminin öne çıkarılması için kentin turizm paydaşlarının özverili şekilde çalıştığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bölgeye gelmesi doğaseverler için bulunmaz bir nimet. Turistik Diyarbakır Ekspresi ile doğada mükemmel manzaraları keşfetme imkanı sunuluyor. Turistik trenin turunu Diyarbakır'da tamamlamasıyla kentteki esnafa ve turizm sektörüne ciddi katkı sunuluyor."

Kaya, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotasının geçen yıl Time dergisinin dünyada görülmesi gereken 100 yer arasında gösterdiği bir güzergah olduğunu dile getirerek, bunun yabancı turistlerin de bölgeye yoğun ilgi göstermesini sağladığını vurguladı.

"İlk defa böyle zevkli bir yolculuk yaptım"

Eşiyle seyahat eden Sadettin Gülbay, yolculuğun çok güzel geçtiğini söyledi.

"Bu yaşa geldim ilk defa böyle zevkli bir yolculuk yaptım." diyen Gülbay, çok güzel manzaralar eşliğinde seyahat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Melih Mert, bir arkadaşının tavsiyesiyle bu seyahate çıktığını söyledi.

Trenin çok temiz, yemeklerinin güzel, personelin güler yüzlü olduğunu anlatan Mert, herkese bu yolculuğu tavsiye ettiğini belirtti.

Mert, "Yolculuk çok rahat geçti. Malatya'dan geçerken kayısı ağaçlarını gördük, Elazığ'dan geçerken göl, dağ, tepe, doğanın ve yeşilin güzelliklerini gördük. Manzara güzeldi." ifadelerini kullandı.

"Her yerde ayrı güzellikte manzaralar var"

Sosyal medya içerik üreticisi Dilara Özkan, Turistik Diyarbakır Ekspresi ile çıktığı yolculukta çok keyifli çekimler yaptığını belirtti.

Uzun süren bir yolculuk gibi göründüğünü ancak manzaraları izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Her yerde ayrı güzellikte manzaralar var. Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında birçok yeri gezdim. Gerçekten ülkemiz bambaşka. Bambaşka manzaralardan geçerek çok keyifli bir yolculuk yaptık. Tren yolculuğumuz bittikten sonra Diyarbakır'da bir gün geçirdik. Diyarbakır çok sevdiğim bir yer, çok güzel bir şekilde bizi karşıladı. Hasan Paşa Hanı ve Ulu Cami'yi gezdik, Sülüklü Han'da kahve içtik. İnsanların sıcakkanlılığı ve havanın güzelliğiyle çok keyifli bir Diyarbakır seyahati oldu."

Süheyla Güler, yolculuğunun çok güzel ve eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Güler, "Diyarbakır çok modern ve güzel bir şehir. Trenden iner inmez ciğer yemeye gittik. Gezdik, alışveriş yaptık, burma kadayıf aldık." dedi.

Cemile Nimet Aracı da ablasıyla çok güzel bir seyahat deneyimi yaşadıklarını söyledi.

Aracı, "Manzara da ilgi de çok güzeldi. Daha önce çıktığım tren seyahatlerinden çok farklı, çok modern." diye konuştu.

Kaynak: AA

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