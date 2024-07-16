Kültür ve Turizm Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı, Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü\'nü İmzaladı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, turizm bölgelerinde suyun verimli kullanımının teşviki için 'Su Verimliliği Seferberliği İşbirliği Protokolü' imzaladı. Bakan Ersoy, su tüketimini azaltacak uygulamaları hayata geçireceklerini belirterek, "Önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 40 oranında su kazanımı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda düzenlenen protokol imza töreni öncesi Bakan Yumaklı ve Bakan Ersoy, ortak basın toplantısı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında iş birliğinin temellerini atmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, "Günümüz dünyasına baktığımızda su artık stratejik bir öneme sahip oldu. Ülkemiz, sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler konumundadır. Su sadece yaşamın devamı için değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma, tarım, enerji üretimi ve turizm gibi birçok sektörde hayati bir rol oynamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, su kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, geleceğimiz için bir ihtiyaç değil, büyük bir zorunluluktur. Bakanlıklarımız arasında kurulan bu iş birliği, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu protokol çerçevesinde su tasarrufu sağlayacak projeler geliştirerek, mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak ve kamuoyunda suyun önemli konusunda farkındalık yaratmış olacağız" diye konuştu.

'10 YILDA YÜZDE 40 SU KAZANIMI HEDEFLİYORUZ'

Turizm bölgelerinde suyun verimli kullanımının teşvik edileceğini aktaran Ersoy, "Su tüketimini azaltacak uygulamaları hayata geçireceğiz. Su Verimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla turizm sektöründe su kullanım verimliğinin arttırılmasını, bunun neticesi olarak da önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 40 oranında su kazanımı sağlanmasını hedefliyoruz. Turizm sektörü için hazırladığımız Su Verimliği Rehberi'nde, peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi, bunun yanı sıra; sulama yöntemi, zamanı ve süresinin optimize edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Gri su ve yağmur suyu sistemleriyle suyun yeniden kullanımının arttırılmasının önemini vurgulayacağız. Verimli su kullanımına ilişkin; konutlara, kurumlara ve personele yönelik bilgilendirme sürecini güçlü şekilde hayata geçiriyor olacağız. Aslında bu süreci Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nın çerçevesinde de ele almış bulunuyoruz. Otellerin ve işletmelerin sürdürülebilirlik belgesi alabilmesi için su tasarrufu kriterleri getirmiştik. Hatta bu kriteri, programın ilk aşaması olarak da değerlendirmiştik. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Türkiye'de 1'inci Aşama Belgesi'ne sahip 17 bin 237 konaklama tesisi, 3'üncü Aşama Sertifikası'na sahip 1073 konaklama tesisi bulunuyor. Turizm alanında su tasarrufu yapabilecek bir diğer alan, atık su arıtma tesisleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Atık su arıtma tesisi yapım sorumluluğu biliyorsunuz ki belediyelerin sorumluluğunda. Ancak turizm bölgelerinde bakanlık olarak bir araya gelerek arıtma tesislerini hayata geçirdik. Su Verimliği Seferberliği kapsamında atacağımız adımların, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak, ekosistemimizi koruyarak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefimizi güvence altına alacağına olan inancım tam. Bu önemli iş birliğimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'SEFERBERLİĞİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise Türkiye'nin tüm dünyadan ziyaretçi çeken bir cazibe merkezi olduğunun altını çizerek, "Turizm, ülkemiz için vazgeçilmez ve ekonomimiz için lokomotif sektörlerden birisidir. Tarımın, sanayinin ve elbette turizmin vazgeçilmez unsurlarından birisi sudur. Ancak küresel iklim değişikliğinin ülkemizi bu bağlamda tehdit etmesi sebebiyle, bizler de suyun verimli kullanımı için çok farklı eylemler oluşturuyoruz. Bugün dünyada 80 ülkenin 2,1 milyar insanın temiz suya hasret kaldığını belirtmemiz gerekir. Sayın Bakanım da söyledi; bizler su zengini bir ülke değiliz. Su stresi altında bir ülkeyiz. Eğer bugün burada, imzalayacağımız protokol de dahil olmak üzere belirlenmiş olan eylemleri hayata geçirmediğimiz takdirde 2030 yılında su fakiri olan ülkeler kategorisine girmemiz işten bile değil. Cumhurbaşkanımızın, suyun korunmasının vatanı korumakla eş değer olduğunu belirtir ifadesinden hareketle bizler de 'suda sıfır kayıp' ilkesiyle yola çıktık. Saygıdeğer Hanımefendi'nin (Emine Erdoğan) himayelerinde başlatılmış olan Su Verimliliği Seferberliğini tüm ülke çapında hatta uluslararası arenaya da taşıyacağız" diye konuştu.

'162 SEKTÖREL SU VERİMLİLİĞİ REHBERİ YAYIMLANDI'

Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bakan Yumaklı, "Bu hedefleri gerçekleştirmenin üst düzey bir koordinasyonla mümkün olacağını biliyoruz. Suyumuzun her damlasını değere dönüştürecek verimlilik çalışmaları da son derece önemli. 2033 yılına kadar halihazırda kişi başı 150 litre olan günlük ortalama su ücretini 120 litreye düşürme hedefindeyiz. Yine içme suyu sistemlerinde yüzde 32 olan kaybı yüzde 25'e düşürmek hedefindeyiz. Halihazırda suyu en çok kullanan tarım sektöründe yüzde 50 olan sulama randımanını, yüzde 60'a yükselterek bu alanda da önemli bir gelişme kaydetmek istiyoruz. Endüstriyel kullanımda da yüzde 30'luk yeni su tasarrufunu öngörüyoruz. Turizmde ise su verimliliğinin harekete geçirilmesiyle birlikte kullanımlarda yüzde 40'a varan oranlarda su kazanımını hedefliyoruz. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik 162 adet Sektörel Su Verimliği Rehberi yayınlanmış durumda. Turizm tesislerinde büyük alanları kapsayan peyzaj alanlarının kurakçıl peyzaja geçilmesiyle birlikte önemli bir su kazanımı etkisi olacaktır" dedi. Konuşmalardan sonra Ersoy ve Yumaklı, iş birliği protokolüne imza attı.