TURİZM Sektöründe İzin Düzenlemesi

TURİZM bölgesinde çalışanların izin günlerine ilişkin yeni düzenlemeyi anlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Bu düzenleme, çalışanların sosyal yaşamını planlaması ve işçi-işveren barışının sağlanması açısından önemli bir adımdır. Bizler, 7 gün 24 saat hizmet veren bir sektörde çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen çalışan arkadaşlarımız ihtiyaç gereği 3'üncü veya 4'üncü günde de haftalık izinlerini isteyebiliyor. Kanun kapsamında, çalışanın yazılı onayıyla haftalık izin 6'ncı, 8'inci veya 9'uncu günlerde de kullanılabiliyor. Yani haftalık izin gününde esneklik sağlıyoruz. Artık 6 gün çalıştıktan sonra, takip eden 4 gün içinde haftalık izin kullanılabilecek. Biz bu kanun için 2 senedir uğraşıyoruz. Her çalışanın haftada bir gün izin hakkı var ve bu hak mutlaka kullandırılacak. Çalışanların hiçbir hak kaybı söz konusu değildir. Maalesef bu konuda oluşan yanlış anlaşılmaları üzülerek takip ediyoruz. Kanun detaylı şekilde okunduğunda, aslında ne kadar net olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Yeni kanuni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Eresin, "Artık 6 gün çalıştıktan sonra, takip eden 4 gün içinde haftalık izin kullanılabilecek. Bu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda turizm işletmelerinin verildiği tesisler için geçerli. Çalışanların hiçbir hak kaybına uğramadığı bir durum söz konusu. Maalesef bu konuda oluşan yanlış anlaşılmaları üzülerek takip ediyoruz. Kanun detaylı şekilde okunduğunda, aslında ne kadar net olduğu açıkça görülüyor; fakat birçok kişi konuyu yanlış anladı. Biz bu kanun için 2 senedir uğraşıyoruz. Aslında '6+1' kuralı bu kanunun içinde zaten yer alıyordu. Tek mesele turizm sektörüne bir ayrıcalık yapılmıştı. Bu konuda hiçbir zaman denetimlere girilmemişti. Denetimler sonucunda, otellerin zaten fiilen '6+4' şeklinde yani 6 gün çalışıp sonraki 4 gün içinde izin kullandırma uygulamasını benimsediği görüldü" diye konuştu.

'HAFTALIK İZİN GÜNÜNDE ESNEKLİK SAĞLIYORUZ'

Bu sürecin, iki yıl önce denetimlerin başlaması ve ciddi yaptırımların uygulanmasıyla devreye girdiğini belirten Eresin, "7 gün 24 saat hizmet veren otellerde tüm personele haftanın aynı günü izin verilmesinin adil olmadığı görüldüğü için bu sistem geliştirildi. Eğer her personele haftanın aynı günü izin verirseniz, bu sistemde bazı çalışanlar için haksızlık ortaya çıkıyor. Örneğin, bir çalışan geçen hafta pazar günü izin kullandıysa ardından pazartesiden itibaren 6 gün çalıştıysa 7'nci gün yine pazara denk gelir ve çalışan her hafta sadece pazar günü izin kullanmış olur. Ancak aynı departmandaki bir başka çalışanın 7'nci günü sürekli çarşambaya denk geliyorsa, o da hep çarşamba günü izin yapmak zorunda kalır. Bu nedenle, söz konusu uygulama çalışanlar için de yorucu hale gelmişti. Bu nasıl işliyor? Çalışanlar, sosyal ve ailevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir hafta önceden departman şeflerine bilgi veriyor. Örneğin, 'Bu hafta iznimi çarşamba ya da perşembe kullanmak istiyorum' diyebiliyorlar. Bu taleplere göre haftalık izin çizelgeleri hazırlanıyor. Sonuç olarak, her çalışan haftada bir gün izin kullanıyor ve hiçbir şekilde hak kaybı yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLEMEYİ HEM İŞVEREN HEM DE ÇALIŞAN TALEP ETTİ'

Eresin, "Bu düzenlemeyi hem çalışanlar hem de işverenler talep etti diyebiliriz. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetim için geldiğinde, çalışan personelin neredeyse yarısıyla birebir görüşme yapıyor. Çalışanları tek tek çağırıp sorular yöneltiyorlar ve aldıkları yanıtlarla denetim sürecini tamamlıyorlar. Bugün çalışanlara sorsanız, çoğu haftanın hep aynı gününde ve hafta içi bir günde izin yapmak istemez. Çalışanların zaman zaman cumartesi, bazen de pazar günleri izin kullanabilmesi gerekir. Zaten bu düzenleme, ofis çalışanlarını doğrudan ilgilendirmiyor. Ofis personeli haftalık 45 saatlik mesaisini tamamlıyor. Bu sürenin ardından da haftalık izin hakkını kullanıyor. Ofis çalışanları için süreç bu şekilde işliyor. Ancak housekeeping (kat hizmetleri) ya da servis gibi bölümlerde bu tür sabit sistemler pek mümkün olmuyor. Bu durum, çalışanlar açısından da uygun olmuyor" dedi.

'HER ÇALIŞANIN HAFTADA BİR GÜN İZİN HAKKI VAR VE BU HAK MUTLAKA KULLANDIRILACAK'

Eresin, "Zaten kanun dikkatle okunduğunda her şey açıkça anlaşılıyor. Her çalışanın haftada bir gün izin hakkı var ve bu hak mutlaka kullandırılacak. Kanun maddesi de bu hakkı açıkça belirtiyor. Ayrıca bu izin, 6 günlük çalışmayı takip eden 4 gün içinde kullanılmak zorunda. Böylece çalışanlar haftada bir gün, yani ayda en az 4 gün izin kullanmış oluyor. Oysa bu kanun yaklaşık 20 yıl önce de yürürlükteydi, ancak denetim ve uygulama şartı yoktu. O dönemde, çalışanla işveren arasındaki barış bu şekilde korunuyordu. Bu nedenle, mevcut uygulamanın yasal hale getirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Altını özellikle çizmek isterim: Hiçbir çalışanın herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir" diye konuştu.

SANCAR: ÇALIŞANLAR, 2 GÜN ARKA ARKAYA İZİN KULLANABİLECEK

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Tayfun Sancar ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Turizm sektörü açısından önemli olan değişiklik, 4857 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinde yapıldı. Bu değişiklik ilk etapta bazı yanlış anlaşılmalara neden oldu. Net olarak belirtmek gerekir ki herkes 6 gün çalıştıktan sonra hafta tatil hakkını kazanmaya devam edecek; bu konuda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı işletmelerde, yoğun dönemlerde daha verimli personel çalışmasını sağlamak amacıyla bir esneklik getirildi. Bu uygulama, en fazla 10 günle sınırlı olmak üzere, çalışanın onayıyla hayata geçirilecek. Bu düzenleme, çalışanlar açısından bazı yeni hakların doğmasına da neden oldu. Örneğin, haftalık izinlerini bu uygulamayla 10 güne kadar erteleyen çalışanlar, bu sürenin sonunda iki günü arka arkaya izin olarak kullanabilecek. Bu düzenlemenin, işletmelerin yoğun dönemlere ilişkin planlamalarını yaparken kolaylık sağlayacağı ve hem işverenin hem çalışanın memnuniyetini artıracağı düşünülüyor. Çalışan açısından bakıldığında, bu uygulama yalnızca çalışanın onayıyla geçerli olacak. Bazı durumlarda hafta tatili hafta sonuna denk gelerek iki günlük kesintisiz izin imkanı doğacak. Bu da çalışanların kendi planlamalarını yaparak daha keyifli zaman geçirmelerine olanak tanıyacak."