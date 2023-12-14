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Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu - Son Dakika
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Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu. Kacır, yenilenebilir enerji projelerine 30 milyar doları aşan teşvikler sağlandığını belirterek, önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkararak sürdürülebilir enerji gelişimlerini hedeflediklerini söyledi.

Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu
14.12.2023 - 19:43,
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SANAYİ ve Tekonloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu. Yenilenebilir enerji projelerine 30 milyar doları aşan teşvikler sağlandığını ifade eden Kacır, "Bu teşvikler sayesinde bugün elektrikte kurulu kapasite gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerjide bu kapasitemizi üç katına çıkararak sürdürülebilir enerji gelişimlerini sağlamayı ve enerji arzımızı güvenceye almayı hedefliyoruzö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen "Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'na katıldı. Yeşil enerji, geri dönüşüm, sanayi tesislerinde sıfır karbon hedefi, su tasarrufu ve atık suların geri kazanımı konularının tartışıldığı programda, Bakan Kacır konuşma gerçekleştirdi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİMİZİ 3 KATINA ÇIKARARAK ENERJİ ARZIMIZI GÜVENCE ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konuşmasını İngilizce gerçekleştiren Bakan Kacır, "Yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri yatırımlarına 30 milyar doları aşan teşvikler sağladık. Bu teşvikler sayesinde bugün elektrikte kurulu kapasite gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerjide bu kapasitemizi üç katına çıkararak sürdürülebilir enerji gelişimlerini sağlamayı ve enerji arzımızı güvenceye almayı hedefliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim yetenekleri, iddialı hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir etkendirö diye konuştu.

"AVRUPA'NIN BİR NUMARALI GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİSİYİZö

Bakan Kacır, "Avrupa'nın bir numaralı güneş paneli üreticisiyiz. Rüzgar sektöründe Avrupa'nın 5'inci büyük üretim üssü haline gelmeyi başardık. Yenilenebilir enerjiye olan bağlılığımız perspektifinde, Türkiye sadece güçlü üretim yeteneklerinden ve uzmanlığından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda imalat sanayimizin yeşil dönüşümünü hedefleyen aktif politikalar ve projeler de geliştiriyor. Bu girişim, çeşitli sektörlerde yeşil büyümeye yönelik teknolojik ihtiyaçları belirlemek ve Ar-Ge ve inovasyon desteği için özel zeminler oluşturmak amacıyla tasarlanan 'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları'nın tanıtımı ve kapsamını da içeriyor. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projesi, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma yönelik tesislerin genişletilmesinin yanı sıra biyogaz altyapılarının ve güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesini de hedefliyor. Ayrıca, Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesiö de yeşil dönüşüm çalışmalarımızın bir diğer önemli yönünü temsil ediyor. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip bu proje, sanayi sektörümüzün net sıfır emisyon hedefine hazırlanması amacıyla büyük önem taşıyorö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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