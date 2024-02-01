Türk Atlantik Güvenlik Konferansı\'nda Karadeniz Enerji Sahasında Bölgesel İşbirlikleri Oturumu Yapıldı

Türk Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen Türk Atlantik Güvenlik Konferansı'nda "Karadeniz Enerji Sahasında Bölgesel İşbirlikleri" başlıklı oturum yapıldı.
Oturumda, Paris Bosphorus Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Kaleağası, Bulgaristan Atlantik Anlaşması Derneğinden Elena Petrova Poptodorova ve Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü araştırma görevlisi Gulmira Rzayeva konuşmacı olarak yer aldı.
Kaleağası, Karadeniz'in, tarihin her döneminde çok önemli bir coğrafya olduğunu söyledi.
21. yüzyılda birçok küresel zorluğun bulunduğunu belirten Kaleağası, başta salgın hastalıklar, iklim değişikliği gibi konular olmak üzere küresel sorunlara değindi.
Kaleağası, "Karadeniz'de enerji güvenliğini teşvik etmek için önemli olan ne varsa, Türkiye'nin ulusal politikaları ve enerji politikası stratejisi açısından olduğu kadar, Karadeniz'in Avrupa ve Asya için gerçek bir enerji merkezi haline gelmesi açısından da önemli bir rol oynamaktadır." dedi.
"Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak önemini göz ardı etmek mümkün değil"
Poptodorova ise "Karadeniz, liberal demokrasi ile otokrasi arasında, benim deyimimle, pek de rahat olmayan bir sınır konumunda." diye konuştu.
Türkiye'nin bölge açısından önemine dikkati çeken Poptodorova, "Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak önemini göz ardı etmek mümkün değil. Karadeniz, Levant ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik bir eksen. Gerçekten de pek çok bölgenin ve zorluğun kavşağında yer alan bölgesel bir güç olduğunu söylemek gerekir." ifadelerini kullandı.
Poptodorova, Bulgaristan'ın enerji politikası hakkında da bilgi verdi.
"Türkiye, teknik anlamda devasa LNG tesislerine sahip çok az ülkeden biri"
Rzayeva da Türkiye'nin son dönemde Karadeniz'de yaptığı doğal gaz keşiflerinin tüm bölge için önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bu durum Türkiye'nin batıdaki komşularını da Avrupa pazarını da etkileyebilir." dedi.
Türkiye'nin enerji konusunda yakın zamanda kendi kendine yetme noktasında olmadığını dile getiren Rzayeva, bu bölgeden çıkarılacak gazın, 2026'ya kadar Türkiye'de kullanılacak olanın yaklaşık üçte birini karşılayarak, ülkenin enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Türkiye'nin enerjide dış kaynaklara ihtiyacına değinen Rzayeva, "Bu durum sadece Türkiye'yi değil her ülkeyi kırılgan hale getirmektedir çünkü enerji girdileri için her yıl milyarlarca dolar harcanmaktadır. Bu da ülkenin ekonomisi için büyük bir mali yüktür." değerlendirmesinde bulundu.
Rzayeva, Bulgaristan, Romanya gibi Karadeniz ülkeleri ve aynı zamanda Yunanistan, İtalya, Batı Balkanlar, Orta Avrupa pazarlarının, doğal gaz tedariklerini güvence altına alma noktasında "savunmasız" durumda olduğunu kaydetti.
Enerji güvenliğinin bu ülkeler için sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik açıdan önemli olduğunu aktaran Rzayeva, şu ifadeleri kullandı:
"Bu bölgedeki yerli gaz bu anlamda çok önemli çünkü bu ülkeler Rusya'dan gaz ithal etmemeye karar verdi, dolayısıyla sadece enerji arz güvenliği değil, aynı zamanda devletin ulusal güvenliği de söz konusu. Bence gelecekte Türkiye'nin bu ülkelere, Bulgaristan'a, Romanya'ya ve Macaristan'a gaz ihraç etmesi mümkün. Sadece yurt içinde üretilen gazı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bu ülkelere büyük miktarda ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) da. Çünkü Türkiye, teknik anlamda devasa LNG tesislerine sahip çok az ülkeden biri. Dolayısıyla LNG'nin bu ülkelere ihraç edilmesi de mümkün. Bulgaristan ve Romanya ile bazı anlaşmalar halihazırda mevcut ve sanırım diğer ülkeler de bunu takip edecektir."
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Türk Atlantik Güvenlik Konferansı'nda Karadeniz Enerji Sahasında Bölgesel İşbirlikleri Oturumu Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?