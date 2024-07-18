Türk Atlı Spor Kulübü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Türk Atlı Spor Kulübü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Şerafettin Yaylası'nda geleneksel at yarışlarına hazırlanan atlı spor kulübü üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Filistin bayrağı açarak protesto ediyor. Kulüp üyeleri, atlarının idmanlarını bu alanda gerçekleştirirken, ay sonunda yapılacak olan at yarışlarının temasını da 'Filistin' olarak belirledi. Sporcular, antrenmanlarda Filistin ve Türk bayraklarıyla çalıştı.

18.07.2024 12:29
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RIDVAN KORKULUTAŞ/RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Şerafettin Yaylası'nda geleneksel at yarışlarına hazırlanan atlı spor kulübü üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Filistin bayrağı açarak protesto ediyor.

İlçenin 2 bin 200 rakımlı Şerafettin Yaylası geniş ovalarıyla besicilerin yanı sıra yıllardır at yarışlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl da Solhan Kültürel Atlı Spor Kulübünce organize edilen festival kapsamında gerçekleştirilecek geleneksel at yarışlarına hazırlanan kulüp üyeleri, atlarının idmanlarını bu alanda gerçekleştiriyor.

Sporcular, koşu öncesi bakımını yaptığı atları yayladaki akarsuda yıkıyor.

Ay sonunda yapılması planlanan at yarışlarına hazırlanan kulüp üyeleri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek vermek için bayrak yarışının temasını da "Filistin" olarak belirledi.

Sporcular, antrenmanlarda Filistin ve Türk bayraklarıyla çalıştı.

"Filistinli kardeşlerimize destek vermek istedik"

Solhan Kültürel Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran, AA muhabirine, 2017 yılında geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir köprü oluşturmak amacıyla bu kulübü kurduklarını belirtti.

Şerafettin Yaylası'nın 1200 yıllık tarihiyle ecdat yadigarı olduğunu ifade eden Kurtaran, "Bu yıl bayrak yarışıyla Çanakkale'de ecdadımızı yalnız bırakmayan Filistinli kardeşlerimize Şerafettin Yaylası'ndan destek vermek istedik." dedi.

Filistinlilerin maruz kaldığı saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getiren Kurtaran, "Bu ecdadın bize miras bıraktıklarını, yerde bırakmayacağız. Tıpkı bu yaptığımız faaliyet gibi bayraklarımızı göğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp üyesi Mehmet Emin Bozyel de "Barut" isimli atıyla yarışlara katılacağını ifade ederek, atına özenle baktığını belirtti.

Bozyel, atlara günlük bakım yaptıklarını anlatarak, yayladaki mendereslerde yarışlar için idman gerçekleştirdiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bozyel, "Filistinli kardeşlerimize buradan bir mesaj göndermek istedik. Her zaman olduğu gibi yine yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün 18 yaşındaki en genç üyesi Ozan Çay da bölgedeki at yarışları geleneğini sürdürmek amacıyla yarışlara katıldığını, idmanları da Türk ve Filistin bayraklarıyla yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Atlı Spor Kulübü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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