Türk Baklavası Azerbaycan'da Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Baklavası Azerbaycan'da Tanıtılacak

Türkiye'nin ünlü baklavası, 13. Geleneksel Baklava Festivali'nde Azerbaycan'da sergilenecek.

08.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavası, 15 Aralık'ta Azerbaycan'da tanıtılacak.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinden (BAKTAD) yapılan açıklamaya göre, 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Geleneksel Baklava Festivali", bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'nin AB'den ilk coğrafi işaret tescili alan dünyaca ünlü lezzeti Türk baklavası ile yine Azerbaycan'ın önde gelen lezzetlerinden Bakü baklavasının bir arada tanıtılmasını amaçlayan festival, yoğun katılımla gerçekleşecek. Türkiye'de faaliyet gösteren sektörün önde gelen markalarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişilik heyet festivalde yer alacak.

Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlının sergileneceği festivalde, Azerbaycan'dan 10 çeşit baklava sunulacak. Bu ürünler arasında Bakü, Gabala ve Şeki baklavaları gibi tatlılar yer alacak.

Tüm dünyaya Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini göstermeyi ve Türk baklavasını Azerbaycan'dan bir kez daha dünyaya tanıtmayı amaçlayan festivalde, ziyaretçilere 20 bin dilim baklava dağıtılacak.

Bundan önceki son iki festivalin şampiyon ustalarının da bulunacağı festivalde katılımcı ustalar hünerlerini sergileyecek. Türk baklavasının üretimden tüketime yolculuğunun hem anlatılacağı hem de sergileneceği festival kapsamında ziyaretçiler gün boyunca lezzet şöleni yaşayacak.

"Festival, ortak kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunacak"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavanın, yalnızca bir tatlı değil, köklü bir kültürün, asırlardır paylaşılan bir geleneğin temsilcisi olduğunu bildirdi.

Yıldırım, "Türk mutfağının simgesi olan baklava, aynı zamanda dostluğu, paylaşmayı ve kardeşliği temsil eder. Bugün burada, bu geleneği dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte kutlamak, işte tam da bu değerlerin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Osmanlı saray mutfaklarından Anadolu sofralarına uzanan bu yolculuğun binlerce yıldır Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Yıldırım, "Biz de Türk baklavasının hikayesini bu yıl Azerbaycan'da anlatacağız. 13. Geleneksel Baklava Festivali'nde aynı zamanda Azerbaycan'ın baklavaya verdiği değeri de kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, festivalin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve ortak kültürü tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunacağını bildirdi.

"Festivalimiz uluslararası nitelik kazandı"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Geleneksel Baklava Festivali'nin ilk kez Türkiye sınırları dışında düzenleneceğini belirterek, bunun kendileri için tarihi bir adım olduğunu ve festivalin uluslararası bir nitelik kazandığını vurguladı.

Yıldırım, "Önümüzdeki yıllarda bu festivali diğer Türk cumhuriyetlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu, ortak kültür mirasımızı daha geniş coğrafyalara taşımak ve dünyaya duyurmak için çok önemli bir fırsat olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Azerbaycan, Festival, Türkiye, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Baklavası Azerbaycan'da Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:51 Suriye’den kaçan Esad’ın garajındaki onlarca araca el konuldu Suriye'den kaçan Esad'ın garajındaki onlarca araca el konuldu
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 15:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Baklavası Azerbaycan'da Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.