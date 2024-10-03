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Türk Devletleri İşbirliği Günü Kutlandı

Türk Devletleri İşbirliği Günü Kutlandı

TDT'nin Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yılı resepsiyonla kutlandı, işbirliği vurgulandı.

03.10.2024 22:46
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Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kuran Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü ve "Türk Devletleri İşbirliği Günü" nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kazakistan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziev, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Babür Usmanov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Ömüraliyev, burada yaptığı konuşmada, Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Türk Devletleri Teşkilatının temelini atan Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 15. yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Bu tarihi dönüm noktasının atalarımızın uzun zamandır hayalini kurduğu halklarımızın birliğini simgelemekle kalmamış, aynı zamanda dikkate değer bir işbirliği, dayanışma ve karşılıklı ilerleme yolculuğunu da başlatmıştır." diyen Ömüraliyev, 15 yıl önce TDT üye ülkelerinin liderlerinin ortak tarih, kültür ve dil temelinde Türk dünyasını birleştirecek bir örgüt oluşturmak üzere ortak bir vizyonla bir araya geldiğini söyledi.

Ömüraliyev, o zamandan bu yana TDT'nin hem kapsam hem de etki bakımından büyüyerek üye sayısını artırdığını, siyasi, ekonomik ve sektörel ortaklıkları geliştirdiğini ve güçlü küresel bir konum elde ettiğini vurguladı.

Büyükelçi Ömüraliyev, "Kuruluşundan bu yana TDT, dış politika, güvenlik, ekonomi, eğitim, ulaştırma, enerji ve daha birçok alanda 35'in üzerinde işbirliği alanındaki çabaları eşgüdümlü hale getirmiştir. Teşkilatımız, en zor zamanlarda bile elde ettiği somut başarılarla önemini ve etkinliğini kanıtlamıştır. İster Karabağ savaşı, ister Kovid-19 salgını, isterse Türkiye'deki yüzyılın felaketi depremler sırasında olsun, teşkilatımız liderlerimizin sarsılmaz iradesi ve Türk halklarının dayanışması sayesinde sürekli olarak müşterek bir hareket platformu olarak hizmet etmiştir." diye konuştu.

TDT'nin 175 milyon nüfuslu, 4 milyon kilometrekarelik geniş bir bölgeyi temsil eden ve 1,9 trilyon ABD doları toplam gayrisafi milli hasılaya sahip Türk dünyasının, yegane çok taraflı işbirliği platformu olduğunu kaydeden Ömüraliyev, bu rakamların bölgenin potansiyelini gösterdiğini dile getirdi.

Ekonomik açıdan Türk devletleri dünyanın 14. büyük ekonomisi

Ömüraliyev, ekonomik açıdan Türk devletlerinin dünyanın 14. büyük ekonomisi ve üçüncü büyük enerji sağlayıcısı konumunda olduğunu belirtti.

Üye devletlerin çabalarının son on yılda Türk Devletleri arasındaki ticaretin dört kat artmasına vesile olduğunu söyleyen Ömüraliyev, bu gidişatın sürdürülmesinde kararlı olduklarına dikkati çekti.

Ömüraliyev, "Çeşitli sektörlere ve geleceğe yönelik hedeflere odaklanan bir dizi işbirliği mekanizması ve proje aracılığıyla TDT, üye devletler için önemli sosyo-ekonomik faydalar sağlayan somut girişimleri hayata geçiren, sonuç odaklı bir platforma dönüşmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Nahçıvan, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Enerji, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Devletleri İşbirliği Günü Kutlandı - Son Dakika

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