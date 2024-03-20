Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Taraz\'da Toplandı

Kazakistan'ın Taraz kentinde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin tarım bakanlarının üçüncü toplantısı yapıldı.
Kazakistan Tarım Bakanı Aydarbek Saparov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Özbekistan Tarım Bakanı İbrahim Abdurahmonov, Kırgızistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Kubat Kaseyinov ve Türkiye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.
Saparov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın toplam ticaret cirosunun yüzde 28'inin TDT'ye üye ülkelere ait olduğunu belirterek, "Kazakistan mera alanı bakımından dünyanın 5. ülkesidir. Hayvancılık bizim için hem geleneksel hem de gelecek vadeden bir sektör. Dolayısıyla hayvancılık ürünlerinin satışına öncelik veriyoruz. Bu kapsamda, Kazakistan'ın Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Macaristan pazarlarına yüksek kaliteli et ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev de toplantının, tarım sektöründe üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra Türk halklarına istikrarlı ve güvenilir gıda tedarikinin sağlanması açısından da önemli olduğunu dile getirdi.
TDT çerçevesinde tarım sanayi kompleksinin geliştirilmesi konusunun masaya yatırıldığı toplantı sonunda üye ülkeler ortak bildiri imzaladı.
Bildiride, tarafların ayrıntılı şekilde görüş alışverişinde bulunarak tarım ürünlerinde karşılıklı ticaretin artırılması, tarım sigortası programlarının teşvik edilmesi ve ilgili sektörde araştırma alanında işbirliğinin genişletilmesi konularında mutabakata vardıkları belirtildi.
Yerel ve iklime dayanıklı tarımsal ürün çeşitlerinin korunması ve yaygınlaştırılması için bölgesel bir tohum bankası oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemine değinildiği aktarılan bildiride, bunun yanı sıra TDT üyeleri arasında ortak dijital bir tarım veri platformunun oluşturulmasını hızlandırma konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Bildiride, Eylül 2024'ten itibaren bir yıllık dönem için Kazakistan'ın Taraz kentinin "TDT Tarım Başkenti" ilan edilmesi ve bir sonraki tarım bakanları toplantısının da Kırgızistan'ın Çolpan Ata kentinde düzenlenmesine karar verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Taraz'da Toplandı - Son Dakika
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