 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruluş Dilekçesi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruluş Dilekçesi Verildi

Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kuruluş dilekçesi, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne verildi. Avukat arabulucu Yakup Erikel, arabuluculuk tarihinde önemli çalışmalar yürütecek uluslararası teşekkülün ilk adımını attıklarını belirtti. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve diğer 16 ülkeyi kapsayacak büyük bir arabuluculuk sistemi kurulacak. Arabuluculuk uygulamalarının Türkiye'de önemli bir yere geldiğini vurgulayan Erikel, Türk Dünyası Arabulucular Birliği olarak uluslararası alanda da arabuluculuk uygulamaları, eğitimleri ve uyuşmazlıkların çözümlerinde baş aktör olmak istediklerini ifade etti.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruluş Dilekçesi Verildi
05.01.2024 - 16:47,
Abone Ol

Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin kuruluş dilekçesi, Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne verildi.

Avukat arabulucu Yakup Erikel, dilekçeyi vermelerinin ardından yaptığı açıklamada, arabuluculuk tarihinde önemli çalışmalar yürütecek uluslararası teşekkülün ilk adımını attıklarını söyledi.

Arabuluculuğun bugün yaklaşık 160 ülkede uygulandığını belirten Erikel, arabuluculuğun Türkiye'de 2012'de uygulanmaya başladığını kaydetti.

"16 ülkeyi kapsayacak büyük bir arabuluculuk sistemi kuruyoruz"

Erikel, Türkiye'de arabuluculuk hukukunun, uluslararası alanda kabul görecek şekilde eğitim, uygulama ve modüllerine sahip olduğunu dile getirerek, "Bugün biz, bu konuda bir adım daha atarak Türk Dünyası Arabulucular Birliğini kuruyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve bununla birlikte yaklaşık 16 ülkeyi kapsayacak büyük bir arabuluculuk sistemi kuruyoruz." dedi.

Arabuluculuk uygulamalarının Türkiye'de önemli bir yere geldiğini anlatan Erikel, Birlik olarak uluslararası alanda da arabuluculuk uygulamaları, eğitimleri ve uyuşmazlıkların çözümlerinde baş aktör olmak istediklerini vurguladı.

Türk hukuk sisteminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, bu kültürü Türk Dünyası Arabulucular Birliği aracılığıyla diğer ülkelerle paylaşmak istediklerini dile getiren Erikel, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hukuk kültürüne bu zenginliklerimizi katmak, hukuk ve arabuluculuk alanında dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek bu birikimimizi ülkemiz insanına sunmak için uzun bir hukuk yolculuğuna çıktık. Biliyoruz ki bu yolculuk yüzyıllar sürecek bir hukuk ve medeniyet yolculuğudur. Bu kültürü, bizden sonraki hukukçu gençler daha da büyüterek ileri taşıyacaklar."

Erikel, "Bu yıl içinde iki önemli adımımız var. Birinci adımımız, 24 Şubat'ta Bakü'de üye ülke olarak saydığımız ülkelerin ana temsilcileriyle bir araya gelerek orada uluslararası bir sözleşme imzalayacağız. İkinci adım da ağustosta büyük bir arabuluculuk kurultayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara Valiliği, Türkiye, Sivil Toplum, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruluş Dilekçesi Verildi - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Arabulucular Birliği Kuruluş Dilekçesi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement