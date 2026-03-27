Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi Başladı

Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi Başladı
27.03.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen kongrede Türk dünyasından yayıncı ve akademisyenler bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi" başladı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen açılış programında Türk dünyasından yayıncı, yazar, çevirmen ve akademisyenler bir araya geldi.

Program, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini yansıtan müzik dinletisiyle başladı.

Yayıncılığın kültürel hafızayı koruma, bilgi paylaşımını yaygınlaştırma ve toplumlar arası etkileşimi artırmadaki rollerinin ele alınacağı kongrede, Türk dünyasında yayıncılık alanında ortak vizyonun güçlendirilmesi, ülkeler arasında işbirliği imkanlarının artırılması ve sektörel standartların geliştirilmesi hedefleniyor.

10 ülkeden 140 katılımcıyla yenilikçi çalışmalar değerlendirilecek

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yayıncılığın Türk dünyasında ortak hafızanın korunması ve kültürel mirasın devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Yazgı, yayıncılığın Türk dünyasını birbirine bağlayan en güçlü kültürel unsurlar arasında yer aldığının altını çizerek, "Ortak dil, edebiyat ve kültür ekseninde yürütülen yayıncılık faaliyetleri farklı coğrafyalarda yaşayan Türk toplulukları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmekte, işbirliği olanaklarını artırmakta ve müşterek bir gelecek bilincinin oluşmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kongrenin "gelecek için birlikte" mottosuyla düzenlendiğini aktaran Yazgı, bu yaklaşımın Türk dünyasında ortak hareket etme iradesini ve kültürel üretimde birlikteliği ifade ettiğini vurguladı.

Yazgı, kongrenin yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uzun vadeli işbirliklerinin oluşturulması açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Üç gün sürecek kongremizde sektörel yapıdan içerik ve ürün geliştirmeye, fikri haklardan çeviri desteklerine uzanan başlıklar altında 6 komisyonda Türk dünyasından gelen temsilcilerle birlikte 10 ülkeden 140 katılımcıyla yenilikçi çalışmaları değerlendirecek, stratejik yaklaşımlar geliştirerek verimli istişarelerde bulunacağız." bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Türk dünyasıyla yayıncılık alanında uzun süredir işbirliği yürüttüğünü aktaran Yazgı, TEDA programı kapsamında 2005'ten bu yana Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da 81 yayınevine 368 eserin çeviri ve yayımlanması için destek sağlandığını bildirdi.

"Ankara, en güzel şekilde değerlendirecek"

Açılışta konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin de dünyanın son dönemde ciddi bir buhranla karşı karşıya olduğunu belirterek, Türk dünyasının bu sürece katkı sunacak birikime sahip olduğunu ifade etti.

Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Ankara, turizm başkenti oluşunu en güzel şekilde değerlendirecek. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları ve programlamaları var. İnşallah biz de valilik olarak o programların içerisinde hem yer alacağız hem de imkanlarınız ölçüsünde onlara omuz vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki üniversitelerin bu işe iyi bir altyapı oluşturduğunu ve kentin yeterli kültürel birikime sahip olduğunu kaydeden Şahin, valilik olarak yapılan çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Edebiyat, Turizm, Kültür, Güncel, Ankara, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip
Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
Küçük kızı defalarca kırbaçladı Küçük kızı defalarca kırbaçladı

15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:30:48. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.