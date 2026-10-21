Türk dünyasından 43 sayıştay temsilcisi Antalya Manavgat'ta deneyim paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk dünyasından 43 sayıştay temsilcisi Antalya Manavgat'ta deneyim paylaşıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk dünyasından 43 sayıştay temsilcisi Antalya Manavgat\'ta deneyim paylaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 ülkeden 43 sayıştay temsilcisi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen programda bir araya geldi. Programda sürdürülebilir kalkınma amaçlarının denetimi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ele alındı, etkinlik 23 Ekim'de sona erecek.

Türk dünyasından 5 ülkenin sayıştay temsilcileri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Sayıştay Başkanlığı Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı"na, Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan 43 sayıştay temsilcisi katıldı.

Programda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının denetimi, denetim metodolojileri, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı.

Sayıştay Başkanlığı Bölüm Başkanı Hacı Ömer Köse, yaptığı konuşmada, Türk sayıştay şemsiyesi altında çok kritik alanda bir araya geldiklerini söyledi.

Programda ortak deneyimlerin paylaşılması, sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuların ele alındığını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda teorik eğitimin de yer aldığı, uygulamanın da bundan sonraki iş şekillendirecek metodoloji geliştirme amacının ön plana çıktığı bir etkinlik düzenliyoruz. Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Konferansı öncesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının denetimini konu alan böyle bir eğitim çok anlamlı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun çeşitli kararlarında da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hayata geçirilmesinde sayıştayların kritik rolüne özellikle vurgu yapılıyor. Dolayısıyla buradaki amacımız, sayıştayları bu alanda daha görünür kılmak, faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, yaptıkları denetimlere ve kapasite geliştirmeye katkı sağlamak. 5 ülkeden 43 katılımcımız var. Gayet etkileşimli ve verimli bir bilgi paylaşımı gerçekleşiyor. Sağladığımız sosyal imkanlarla da Türk devletleri denetçileri arasında güzel bir kaynaşma ortamı sunuyoruz."

Diğer konuşmacılar

Kırgız Cumhuriyeti Sayıştay Daire Başkanı Zhyparkul Osmanova ise programın yüksek denetim organları arasında mesleki bilgi-tecrübe paylaşımı ve işbirliğini daha da güçlendirmek için güzel bir platform olduğunu belirtti.

Özbekistan Heyet Başkanı Atabek Kadirov da katılımcıların birbirinden bilgi almasının, gelecekte bu yönde ortak denetim tedbirlerinin benzer yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Performans Denetimi Grup Başkanı Yardımcısı Sanan Aghakishiyev ise Türkiye'nin hem dünyada hem de Türk devletleri arasında son dönemlerde söz sahibi olan çok güçlü bir devlet haline geldiğini söyledi.

Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Denetim Sayıştayı Departman Direktör Yardımcısı Akbayan Alimbayeva, toplantının sonuç bildirgesiyle daha iyi sonuçlara ve hedeflere ulaşacaklarını belirtti.

Program 23 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
Dış PolitikaManavgatSayıştayAntalyaEkonomiGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Özgür Özel görmesin Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı Özgür Özel görmesin! Kürsüde konuşurken iki vekil kameraya yakalandı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:02
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:20:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk dünyasından 43 sayıştay temsilcisi Antalya Manavgat'ta deneyim paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei