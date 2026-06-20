Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Yücel Paşmakçı Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Yücel Paşmakçı Yaşamını Yitirdi

20.06.2026 16:25  Güncelleme: 18:17
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Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden, derlemeci, eğitimci ve koro şefi Yücel Paşmakçı (91) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için yarın İTÜ'de tören düzenlenecek.

(İSTANBUL) Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Yücel Paşmakçı (91) tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Paşmakçı için yarın bölüm başkanlığı yaptığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konvervatuvarı Mustafa Kemal Anfisi'nde bir tören düzenlenecek. Usta isim, ikindi namazı sonrası Şakirin Cami'inde düzenlenecek törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk Halk Müziği'nin (THM) usta isimlerinden, derlemeci, eğitimci, koro şefi Yücel Paşmakçı tedavi gördüğü özel hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. 91 yaşında yaşama veda eden sanatçının ölümü üzüntü yarattı. Çok sayıda sanatçı ve kurum paylaşım yaptı. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

AKARTÜRK: YILLARCA TÜRKÜLER DERLEDİK, DÜZENLEDİK

Bedia Akartürk: Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum"

SÜMER EZGÜ: NOTALADIĞI ESERLERİ, KAYITLARI SONSUZA DEK YAŞAYACAK

Sümer Ezgü:  Çok değerli sanatçı büyüğümüz Türk Halk Müziği ustası, TRT bağlama sanatçısı, birçok türküyü notaya alıp yaşama kavuşturan, şef, İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı bölüm başkanı, Bursa Bld Konservatuvarı THM bölüm kurucu ve şefi, Aydın Doğan Kültür Sanat Ödülü ve birçok Onur Ödülü sahibi idi... Hizmetleri, notaladığı eserler, kayıtları sonsuza dek yaşayacak... Ruhu şad olsun.

SABAHAT AKKİRAZ: ASLA UNUTULMAYACAK

Sabahat Akkiraz:  Yücel Paşmakçı hocamız hakka yürüdü. Halk müziğine hizmetleri o kadar büyüktür ki asla unutulmayacak.

Nur içinde uyu Yücel hocam. Çok üzgünüm.

İBB KÜLTÜR: UNUTULMAYACAK BİR KÜLTÜREL MİRAS BIRAKTI

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı:

Türk Halk Müziği'nin usta ismi, derlemeci, eğitimci ve kültür insanı Yücel Paşmakçı'nın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendik.Anadolu'nun ezgilerini büyük bir emekle kayıt altına alan, türkü geleneğinin yaşatılmasına ve yeni kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunan Paşmakçı, ardında unutulmayacak bir kültürel miras bıraktı. Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

HASAN AKGÜN: YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ustalara Saygı gecesinde birlikte çekilmiş fotoğraflarını da paylaşan tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:  Türk Halk Müziği'nin büyük ustası, kıymetli hocamız Yücel Paşmakçı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Folklor Kurumu'nun geçmiş dönem Genel Başkanlığı görevini üstlenen, Anadolu'nun eşsiz kültürel mirasını derlediği ve notaya aldığı türkülerle halk müziği repertuvarımıza kazandıran, gelecek kuşaklara aktaran ve Türk halk müziğine ömrünü adayan Yücel Hocamız, ardında silinmeyecek izler bıraktı. Kendisini Büyükçekmece'mizde düzenlediğimiz Ustalara Saygı Gecesi'nde ağırlamaktan büyük onur duymuştuk. Sanatımıza, kültürümüze ve halk müziğimize yaptığı eşsiz katkıları daima minnetle hatırlayacağız. Onun bıraktığı halk müziği mirasını Büyükçekmecemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

"YAKINLARINA, ÖĞRENCİLERİNE, SANAT CAMİAMIZA BAŞLAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü:  Türk Halk Müziğinin değerli temsilcilerinden Yücel Paşmakçı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bağlama icracılığı, eğitmenliği, kurum yöneticiliği ve gerçekleştirdiği derleme çalışmalarıyla geleneksel müziğimizin korunmasına, geliştirilmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sunan Yücel Paşmakçı, Türk müzik kültürüne bıraktığı kıymetli mirasla daima saygı ve minnetle anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

TÖREN DÜZENLENECEK

Paşmakçı için yarın bölüm başkanlığı yaptığı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konvervatuvarı Mustafa Kemal Anfisi'nde bir tören düzenlenecek. Usta isim, ikindi namazı sonrası Şakirin Cami'inde düzenlenecek törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Yücel Paşmakçı Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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