Türk Hava Kuvvetleri Müzesi, Türkiye'nin askeri havacılık tarihine ışık tutuyor

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Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türk Hava Kuvvetleri Müzesi, Hava Kuvvetlerine hizmet vermiş savaş uçaklarının yanında askeri havacılıkta kullanılan silah sistemleri, mühimmatlar, çeşitli tip ve çapta silahlarla Türkiye'nin askeri havacılık tarihine ışık tutuyor.

AA muhabirinin müze yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 18 Eylül 1998'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç tarafından Etimesgut ilçesinde açılan Türk Hava Kuvvetleri Müzesi, Türkiye'nin askeri havacılık tarihini aydınlatıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevleri sergileyerek Türk milletinin milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, kendi sahasındaki tarih ve askerlikle ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu hususları belgeleyen varlıkların korunmasını, saklanmasını ve sergilenmesini sağlamak amacıyla kurulan müze, 62 bin metrekare açık ve 2 bin metrekare kapalı sergi alanından oluşuyor.

Müzenin açık sergi alanının giriş kısmında, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Mahmut Şevket Paşa, Zeki Doğan ve Sabiha Gökçen gibi önemli isimlerin büstleri ve biyografileri bulunuyor.

Yine aynı alanda, Hava Kuvvetleri envanterine giren yer silah sistemleri ve hava savunma sistemleri ile arama radarı ve irtifa radarının yanında 1950'li yılların yüksek irtifa hava savunma füzelerinden "Nike" füzesi de sergileniyor.

Macaristan, Pakistan ve Bulgaristan tarafından bağışlanan uçaklar

Müzenin açık sergi alanında, Türk Hava Kuvvetlerine hizmet veren muharip, keşif, eğitim, nakliye ve irtibat maksatlı kullanılmış uçakların yanında, helikopter ve Macaristan Hava Kuvvetleri tarafından bağışlanan MIG-21, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bağışlanan MIG-19, Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bağışlanan MIG-17 uçakları da sergileniyor.

Açık sergi alanında yer alan uçaklar arasında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timinde yer alan F-86E (Uçan Kuğular), F-5A (Türk Yıldızları), Kıbrıs Barış Harekatı görevlerinde kullanılan F-84G, F-100C, F-104G, Hava Kuvvetleri envanterine giren tek Delta Kanat Uçak olan TF-102A'nın dışında, 2001 yılında İstanbul-Kahire seferini gerçekleştirilen AK-1 (Altın Kanatlar) de bulunuyor.

Yine açık sergi alanında F-100 ve F-104 uçaklarına ait motorlar ile Hava Kuvvetlerinin dönemler içinde kullandığı hava-hava, hava-yer füze sistemleri ile bomba ve mühimmat sistemleri yer alıyor.

Yerli imkanlarla üretilmiş uçaklar da sergileniyor

Müzenin kapalı sergi alanı ise iki kattan oluşuyor. Kapalı sergi alanının giriş katında Lagari Hasan Çelebi ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin ilk uçuş denemelerini anlatan mizansen maketleri, Türk ve dünya havacılık tarihinin çeşitli fotoğraf ve belgelerle ziyaretçilere aktarıldığı "Türk ve Dünya Havacılık Tarihi Salonu", aynı salon içinde Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşundan itibaren kullanılan uçakların, her çeşit hava ve silah sistemlerinin ölçekli maketleri yer alıyor.

Kapalı sergi salonunun giriş katında ilk yerli üretim uçaklar "Uğur" ve PZL 24'ün 1/2 ölçekli maketleri, 1941 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası'nda imal edilmiş Miles Magister uçağı, kuruluşundan bugüne Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapan komutanların büst ve biyografileri, Hava Kuvvetleri bağlısı ana komutanlık ve üslerin flamaları, çeşitli tipte uçaklara ait uçak motorları ile F-5A uçağına ait kokpit bulunuyor.

İlk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in eşyaları sergileniyor

Müzenin kapalı sergi alanının ikinci katında ise pilotların kullandığı uçuş kıyafetleri ve ekipmanları, Türk Hava Kuvvetleri akrotim tarihinin anlatıldığı "Akrotim Köşesi", ilk Türk kadın pilot Sabiha Gökçen'in biyografisi, uçuş ekipmanları, madalyaları, silahları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine hediye edilen çeşitli anı eşyaları ile mektupları bulunuyor.

Müzenin aynı bölümde birçok ülkeye ait pilot ve uçucu personel bröveleri ile Türk Hava Kuvvetleri uçucu personelin geçmişten bugüne kullandığı bröveler sergileniyor.

Aynı bölümde yer alan "Şehitler Salonu"nda ise ilk kadın jet pilotu şehidi Ayfer Gök'e, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Yüzbaşı Cengiz Topel'e ve Teğmen Sait Binatlı'ya ait kişisel eşyalar sergileniyor.

Yine aynı bölümde Türk Hava Kuvvetlerinin 1 nolu uçuş brövesine sahip Fesa Evrensev'e ait kıyafet, cüzdan ve brövelerinin yanı sıra hava şehitlerinin isimlikleri de yer alıyor.

Bu yıl 70 bin kişi gezdi

Müzenin kapalı sergi alanında çeşitli tipte uçakların kullandığı silah sistemleri, mühimmatlar, yine çeşitli tip ve çapta silahlar da sergileniyor.

Ayrıca, açık sergi alanında yer alan "Mavi Dünya" isimli binada aktif müzecilik kapsamında ziyaretçilerin uçak kokpitleri içine girebileceği F-5A ve T-33 uçak kesitleri de bulunuyor.

Müze, tüm bu özellikleriyle Türk askeri havacılığının tarihine ışık tutarken askeri havacılık meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Müzeyi yıl başından bu yana 70 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.