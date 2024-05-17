TÜRK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği Emeğin Hukuku Kurultayı'nda konuşacak - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği Emeğin Hukuku Kurultayı'nda konuşacak

TÜRK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği Emeğin Hukuku Kurultayı\'nda konuşacak

ANKA HABER AJANSI 17 MAYIS CUMA GÜNDEMİ

17.05.2024 10:16
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09.30 - TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Emeğin Hukuku Kurultayı'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

10.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından misafir edilen 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençlerle bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK nisan ayı konut satışını, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ve 2023 yılı gençlik istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - TES İzmir 2 Nolu Şube üyeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak İzmir Milletvekillerine Eğitim Çalışanlarının beklentilerini içeren mektupları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki PTT'den gönderecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - COVID-19 salgınında yaşamını yitiren Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun ailesi, açıklama yapacak. İlgili dava öncesi meslek hastalığı nedeniyle SGK tarafından bağlanan maaşın kesilmemesini isteyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde MYK kararlarını açıklayacak (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenecek Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

18.30- DEM Parti'nin çağrısıyla, Sakarya Caddesi'nde Kobani Davası kararları hakkında basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

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Kaynak: ANKA

Tarım, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ, DİSK ve Türkiye Barolar Birliği Emeğin Hukuku Kurultayı'nda konuşacak - Son Dakika

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