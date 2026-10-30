TÜRK-İŞ ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 123 bin 856 lira hesapladı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 123 bin 856 lira hesapladı

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TÜRK-İŞ'in Ekim 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre Ankara'da 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, ekimde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 38 bin 24 lira, "yoksulluk sınırı"nı 123 bin 856 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2026 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ekimde Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 38 bin 24 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 123 bin 856 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 49 bin 124 lira oldu.

Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında gerileme

Süt, peynir ve yoğurt fiyatlarında geçen aya göre önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Dana kıyma ve dana kuşbaşı fiyatları bir miktar geriledi. Kuzu etinin kilogram fiyatında da sınırlı artış oldu.

Balık fiyatları geçen ayla aynı seviyede seyretti. Tavuk eti fiyatı ise geçen aya göre arttı.

Yumurta fiyatlarında geçen aya göre kısmi artış yaşandı.

Kuru fasulye, nohut ve yeşil mercimek fiyatlarında önemli bir değişiklik gözlenmezken, kırmızı mercimek fiyatında bir miktar artış tespit edildi.

Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 120,42 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı ise 143,18 lira olarak hesaplandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin yer aldığı grupta bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.

Ayçiçeği yağı, zeytinyağı ve margarin fiyatları geçen ayki seviyelerini korudu. Tereyağı fiyatları ise bir miktar arttı. Siyah ve yeşil zeytin fiyatında sınırlı düşüş görüldü.

Çay fiyatları sabit kalırken, baharat ürünlerinde ürün bazlı fiyat artışları tespit edildi.

Bal, reçel ve pekmez fiyatlarında ise bir miktar artış gözlemlendi.

Kaynak: AA
açlık sınırıYoksullukEkonomiAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ekimde 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırını 123 bin 856 lira hesapladı - Son Dakika
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