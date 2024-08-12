TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, İşçinin ve Emeklinin Hayatı İçin Mücadele Ediyoruz

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İşçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olması için mücadele ediyoruz." dedi.

Ağar, merkez Seyhan ilçesindeki TÜRK-İŞ 4 Bölge Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yurt genelinde planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bölge ve il temsilcileriyle 20 Ağustos'ta basın açıklaması yapacaklarını dile getiren Ağar, 26 Ağustos'ta Çerkezköy'de, 3 Eylül'de Zonguldak'ta açık hava mitingleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Ağar, sendika üyelerinin karşılaştığı zorluklara sessiz kalmayacaklarını belirterek, "İşçinin, emeklinin insana yakışır koşullarda hayatı olması için mücadele ediyoruz. Çalışanların ve emeklilerin haklarını arıyoruz." diye konuştu.

Enflasyonu iyi bildiklerini dile getiren Ağar, şöyle devam etti:

"Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır sergiliyoruz. Taşeron işçilik sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve örgütlenmenin önündeki engelleri aşacağız."

Ağar, Adana'nın ardından Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon ve Ankara'ya gideceklerini kaydetti.

Toplantıya TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkanları da katıldı.