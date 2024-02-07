TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Kamu işçilerinin ücretleri düzenlenmeli - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Kamu işçilerinin ücretleri düzenlenmeli

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücretlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda adım atılması gerektiğini söyledi. Atalay, ayrıca taşeron işçilere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğini de vurguladı.

07.02.2024 15:42  Güncelleme: 17:31
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyona dikkat çekerek "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı." dedi. Atalay, enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin anlamının kalmadığına işaret etti.

"230 BİN KAMU İŞÇİSİNE YÜZDE 32,5'LUK ARTIŞ SAĞLADIK"

Atalay, açıklamasında kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzaladıklarını anımsattı. İmzalandığı dönemde bir hayli yüksek olan sözleşmedeki oranların yüksek enflasyon nedeniyle eridiğini belirten Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nu toplayarak kayıpların giderilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

Hükümetle yaptıkları görüşmeleri sonucu, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki ücret artışlarından sözleşme yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçilerinin de yararlandığını vurgulayan Atalay, bu sayede yaklaşık 230 bin kamu işçisinin ücretine yüzde 32,57'lik artış yapılmasını sağladıklarını dile getirdi.

Atalay, TÜİK tarafından ocak ayı enflasyonun yüzde 6,7 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Ocak'tan sonra en az 10 puan kaybımız oluyor. Bu az bir kayıp değil. Bunu kök ücrete, ikramiyeye, 237 bin insana vurduğun zaman, 6 aylık maaşı ve 2 ikramiyeyi de eklediğin zaman büyük bir yekun tutuyor." dedi.

"MİLLET DE BEN DE MEMNUN OLMADIM"

TÜRK-İŞ yönetimi olarak Kamu Koordinasyon Kurulunun, bağlı sendikaların ve işçilerin görüşlerini her zaman dikkate aldıklarını vurgulayan Atalay, "Ek protokolün imzalanması konusunda TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu olarak ortak karar aldık. Sendikaların istemediği hiçbir işe imza atmamız mümkün değil. Bu, beklentileri karşılamadı. Millet bundan memnun oldu mu? Hayır. Ben de memnun olmadım." diye konuştu.

"İYİLEŞTİRMENİN ANLAMI KALMIYOR"

Atalay, kamu işçilerinin ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı. Bu enflasyon devam ettiği sürece iyileştirmenin de anlamı kalmıyor. Bir taraftan üç lira veriliyor, enflasyonla dört lira alınıyor."

Çalışanların ücretleri üzerinden ödediği gelir vergisinin yüksekliğine de değinen Atalay, vergiyle ilgili haksız bir uygulama olduğunu dile getirdi. Atalay, "Bu durum sürdürülebilir bir şey değil. Bir işçinin aşağı yukarı 1,5 ücreti vergiye gidiyor. Bu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu. Kamudaki taşeron işçilerin kadro taleplerinin devam ettiğini anımsatan Atalay, taşeron işçilere verilen kadro sözünün yerine getirilmesi gerektiğini de söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Kamu işçilerinin maaşları düzenlenmeli
TÜRK-İŞ Genel Başkanı: Kamu işçilerinin ücretleri düzenlenmeli
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdal Cekicoglu: Daha ne istiyor bu kamu işçileri ne nee hazinenin anahtarını versek memurları doyuramayız .2002 öncesi pazarlarda limon satıyorlardı şimdi gözleri doymuyor 45 57 Yanıtla
  • etembey: allah gözünüzü doyursun torpille işe giriyolar.okumuş atanmış memurdan fazla maaş alıyorlar halen düzenleme gelmeli diyor. 47 44 Yanıtla
  • nuri ttt: işin gücün goy goy Sen bi sıraya gir önce emeklinin hakkı verilsin. 31 9 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Özel sektörde çalışanını sayma zaten onlar dış kapının mandalı 21 5 Yanıtla
  • Serkan Basar: arsızlıkta nirvana 13 9 Yanıtla
  • eğlence kankalı: Gene boş yorumlar. Hangi memur 40 bin liranın altında maaş alıyor bugün. Bu ülkede. Belediye çalışanları. İkramiye ve sosyal hakları hepsi içinde. 21 bin lira maaş alıyor. Siz neyin kafasondasiniz . Memur calsmadan. Ocak ayinda zamlı maaşı aldı. Belediye işcisi. Daha Şubat'ta bu ay alacak. Ocak maaşını. Ve bütün herşey içinde. En fazla alacak olan 32 veya 33 bin lira. Dir. Oda altıncı aya kadar. Sonrası. Karanlık. Kesintiler başlar. 9 8 Yanıtla
  • PROJECT SKYNET: ne sacmaliyon memurmusun şaklabanmı yanyana çalişan iki çöpçunun biri 20k diğeri 45k aliyor haberin yok herhalde neden biri işçi diğeri taşeron 0 1
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Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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