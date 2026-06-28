Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü Maltepe'de kutlandı - Son Dakika
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Kara Kuvvetleri'nin 2235. yıl dönümü Maltepe'de kutlandı

Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yıl dönümü Maltepe\'de kutlandı
28.06.2026 23:44
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Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. kuruluş yıl dönümü, Maltepe'de 23. Komando Tugay Komutanlığı'nda törenle kutlandı. Korgeneral Rasim Yaldız, konuşmasında Türk askerinin vatan savunması ve uluslararası barıştaki rolünü vurguladı.

TÜRK Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Maltepe'de 23'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Burada konuşan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, "Türk Kara Kuvvetlerinin şanlı tarihinde, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ayrı ve müstesna bir yeri vardır. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ile başlayan bu destansı mücadele, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Türk askeri yalnızca vatan savunmasına değil, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında da daima ön saflarda olmuştur" dedi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Maltepe'de bulunan 23'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız ve Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, şehit yakınları, gaziler, vatandaşlar ve askeri personel katıldı. Tören öncesi şehit yakınları, vatandaşlar kara kuvvetlerindeki araç ve ekipmanların yer aldığı sergilendiği alanı gezerek fotoğraf çekti. 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız ve Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki tören öncesi ekipmanların olduğu alanı gezerek bilgi aldı. Teknoloji ve oyun parkı alanında düzenlenen yarışmalar ile öğrenciler derece elde etti. Kutlama programı sancağın tören alanındaki yerini almasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu. Programda şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dua edilmesinin ardından Kara Kuvvetlerinin tanıtım filmi izletildi. Komando andının okunmasının ardından spor müsabakalarında başarı gösteren öğrencilere 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız ve Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki tarafından ödülleri takdim edildi. Konuşmaların ardından folklor gösterisi ve bando konseri gerçekleştirildi. Program, etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

'TÜRK KARA KUVVETLERİ, VATANIMIZIN BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK İÇİN ÜSTÜN BİR FEDAKARLIKLA GÖREV YAPMAKTADIR'

Törende konuşan 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, "Bugün, şanlı şerefli milletimizin onur kaynağı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Kara Kuvvetleri, binlerce yıllık askeri geleneğin mirasçısı olarak, tarih boyunca vatanımızın bağımsızlığını, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için üstün bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Büyük Taarruza uzanan kahramanlık mirası, bugün de aynı kararlılık ve görev anlayışıyla yaşatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı, Çanakkale Savaşlarında emir komuta ettiği, 19'uncu Piyade Tümen Komutanlığı, Kolordumuzun birliği olması, bizleri gururlandıran tarihi bir gerçektir. Türk Kara Kuvvetlerinin şanlı tarihinde, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ayrı ve müstesna bir yeri vardır. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ile başlayan bu destansı mücadele, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açan tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Türk askeri yalnızca vatan savunmasına değil, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında da daima ön saflarda olmuştur. Özellikle, Kore harbinde gösterilen üstün cesaret, fedakarlık ve disiplin anlayışı, tüm dünya kamuoyunun takdirini kazanmış, Türk askerinin kahramanlığı dünya askeri tarihinde önemli bir yer tutmuştur. Aynı şekilde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda sergilenen kararlılık, planlama ve icra başarısı Türk askeri tarihinin en önemli başarılarından biri olarak hafızalarımızda yerini almıştır. Uzun yıllar ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelen terör tehdidine karşı Türk Kara Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesinin hakkını vermezsek, haksızlık yapmış oluruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri sınırlandırılmış, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir. Özellikle Suriye ve Irak kuzeyi harekat alanlarında gerçekleşen harekatlar, sınır güvenliğimizin sağlanması, terör tehdidinin kaynağında bertaraf edilmesi ve bölgesel istikrara katkı sunulması açısından önemli başarıları ortaya koymuştur. Günümüzde, Türk Kara Kuvvetleri dost ve müttefik ülkelerin savunma kapasitelerinin artırılmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Özellikle Azerbaycan ile yürütülen askeri iş birliği ve eğitim faaliyetleri, "İki devlet, bir millet" anlayışının en güçlü örneklerinden biri olmuştur" diye konuştu.

'BİN TANE CANIMIZ OLSA BİN TANE CANIMIZI FEDA EDERİZ'

Elif Timur Önk, "Şehit Muhammed Emin Önk'ün annesiyim. Buraya 1'inci Ordu Komutanlığı'nın davetlisi olarak geldik. Bu yıl dönümümüzü kutlamaktan onur duyuyoruz. Devletimizin, milletimizin her zaman arkasındayız. Bin tane canımız olsa bin tane canımızı feda ederiz. İyi ki varlar, iyi ki onlar var. İnşallah bir daha acılar yaşamayız. Dilerim ki mevlam ne anneler ne babalar, ne evlatlar, ne kardeşler ağlamasın. Demek istediğim her şey vatan için. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

'BURADA OLMAK TÜRK VATANDAŞI OLARAK GURUR VERİCİ BİR DUYGU'

Resul Köse, "Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu vesilesiyle burada olmak gerçekten bir Türk vatandaşı olarak, gurur verici bir duygu. Açıkçası çocuklarımızın gerek bir Türk vatandaşı olması hasebiyle, gerekse, Türk milletinin, Türk devletinin, savunma sanayisinin, şu anda bu noktaya gelmesi açısından buradaki bu gurur abidesini çekirdekten, kökten itibaren görmelerini istedim. Onlardaki, gözlerindeki, o ışık, o sevinç, o mutluluk, gurur, gerçekten bizleri de sevindirdi, mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Maltepe, Savunma, Güncel, Son Dakika

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