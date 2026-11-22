Gazze'de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, temiz su ve sıcak yemek desteğine ek olarak gıda yardımlarını sürdürüyor. Dağıtım çalışmaları kapsamında yaklaşık 25 bin kişilik gıda yardımı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede yeniden faaliyete geçirdiği Gazze ofisiyle yereldeki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili şekilde yürüten Kızılay, bağışçıların desteğiyle Gazze yardımlarını güçlendiriyor. Bu kapsamda tedarik edilen 5 bin 300 adet gıda kolisi, Gazze'nin muhtelif yerlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İÇME SUYU VE SICAK YEMEK DESTEĞİ SÜRÜYOR

Türk Kızılay, Gazze'de temiz suya erişim ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Her gün 150 ton içme suyu dağıtımıyla en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılayan Kızılay, aşevleri aracılığıyla günde 30 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

UZUV KAYBI YAŞAYANLARA PROTEZ DESTEĞİ

Kızılay, bölgeye yönelik saldırılar sonucunda uzuv kaybı yaşayanlar için de Protez-Ortez Destek Projesi başlattı. Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordineli olarak yürütülen proje kapsamında yararlanıcılar gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendileri için üretilen protez desteğine kavuşuyor.

ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK

Kızılay, savaştan etkilenen Gazzeli çocuklar içinse Gazze – Neşeli Çocuklar Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Kızılay ekipleri, çocuklara yönelik oyun ve gösteriler eşliğinde ikramlık dağıtımları gerçekleştiriyor.