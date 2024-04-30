Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı

Bakü\'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türk devletlerinin kültür bakanları ve yetkilileri katıldı. Toplantıda Türk kültür mirasının korunması ve tanıtılması konuları ele alındı.

30.04.2024 11:52  Güncelleme: 12:30
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Çingiz Esengul Uulu katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da toplantıda yer aldı.

Raimkulova, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk kültür mirasını koruyan ve tanıtan Türk Kültür ve Miras Vakfının, kültürel kimliğin giderek kaybolduğu bir dünyada önem taşıdığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin halklarının ve ortak kuruluşlarının karşılıklı ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve köklere dayandığını vurgulayan Raimkulova, "Biz bu nedenle ortak hareket etmeliyiz." dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimli, Türk Kültür ve Miras Vakfının, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisi ve TDT üyesi ülkelerin liderlerinin ortak kararıyla kurulduğunu belirtti.

Kerimli, Türk Kültür ve Miras Vakfının başlıca amacının, Türk devletleri arasındaki birliğin güçlenmesine hizmet etmek ve Türk kültürünün dünyada daha fazla tanınmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Vakfın Türk kültürünün tanıtılması için önemli projelere imza attığını vurgulayan Kerimli, "Faaliyetini daha da genişletmesi için Türk Kültür ve Miras Vakfını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye olarak vakfın çalışmalarına katkı vermeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Çam, Türk Kültür ve Miras Vakfının 300 milyonluk Türk dünyasının tüm mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulduğunu hatırlatarak "Vakfın kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bürokratik sistemin belli bir standartta gelişmesi noktasında elimizden gelen katkıyı vereceğiz." diye konuştu.

Kültürün sadece tarihi mirasın yaşatılması değil, insanlığın barış ve huzurunun tesisi anlamına da geldiğini belirten Çam, Karadeniz'de ve Akdeniz'de iki büyük acı yaşandığını, Türk dünyası olarak savaşların bitmesi ve acıların dinmesi için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca, Vakfın 2024-2025 Faaliyet Planı ve Türk Kültürel Miras Sözleşmesi'nin hazırlanması hususundaki konular müzakere edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfı Şura Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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