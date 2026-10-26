Fethiyeli paraşüt eğitmeni, 32. yaşına Çin\'deki dev köprüden atlayarak girdi

GUİYANG, 26 Ekim (Xinhua) -- Sabit yapılardan paraşütlü serbest atlayış sporuyla ilgilenen Türk sporcu Oğulcan Geldikaya'nın hayali, 32. yaşını Çin'in güneybatısındaki dünyanın en yüksek köprüsünden atlayarak kutlamaktı. Geldikaya bu deneyimi "kendisine verdiği en mükemmel hediye" olarak nitelendirdi.

Hayalini 22 Ekim'de gerçekleştirmeyi planlayan Geldikaya'ya şiddetli rüzgar engel oldu. Ancak sporcu, ertesi sabah yeniden Çin'in Guizhou eyaletindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nde yerini aldı.

Geldikaya bu kez Avustralyalı bir serbest paraşüt sporcusunu da kendisine katılmaya davet etmişti. Paraşüt takımlarını giyen iki sporcu yan yana durdu, el ele tutuştu ve birlikte boşluğa atladı. Birkaç saniyelik serbest düşüşün ardından ayrılan ikili, paraşütlerini açarak belirlenen alana güvenli şekilde indi.

KANYONDAN 600 METRE YÜKSEKTE

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2026 Uluslararası Yüksek Köprüden Paraşütle Atlama Turnuvası kapsamında 19 ülke ve bölgeden 30'dan fazla serbest paraşütçüyü ağırladı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yüksek köprüsü olarak tescillenen Huajiang Köprüsü, altındaki kanyondan 600 metreyi aşkın bir yükseklikte bulunuyor. Bu yükseklik, serbest düşüş süresini uzatarak paraşüt sporcularına değerli bir avantaj sağlıyor.

Geldikaya, atlayışlarından birinde yaklaşık beş saniyelik bir serbest düşüş gerçekleştirdiğini söyledi. Bu süre, deneyimli sporculara çeşitli manevralar yapma veya arkadaşlarıyla birlikte atlama imkanı veriyor.

BABASI DA PARAŞÜTÇÜYDÜ

Babası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde paraşütçü olan Geldikaya'nın gökyüzüne olan tutkusu ise çok daha eskiye dayanıyor. 2014 yılında yamaç paraşütüne, 2016'da ise uçaktan serbest paraşüte adım atan Türk sporcu, 2019 yılında sabit yapılardan paraşütlü serbest atlayışla tanıştı. Geldikaya halen Türkiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Fethiye'de paraşüt eğitmenliği ve ikili yamaç paraşütü pilotluğu yapıyor.

Geldikaya için sabit yapılardan paraşütlü serbest atlayışa duyduğu ilgi, doğa tutkusuyla da yakından bağlantılı. "Doğayı seviyorum" diyen Türk sporcu, 3-4 saatlik doğa yürüyüşlerinden keyif aldığını ifade ediyor ve serbest paraşütü herhangi bir hava aracına ihtiyaç duymadan doğayla bütünleşebildiği bir spor olarak tanımlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, tam da bu nedenle Geldikaya'nın dikkatini çekmiş. Dik dağları, derin kanyonları ve sarp arazileri aşan devasa köprüleriyle tanınan eyalet için Türk sporcu, "Buranın doğasını ve dağlarını çok seviyorum" ifadelerini kullanıyor.

YOLCULARININ ÇOĞU ÇİNLİ

Ancak Geldikaya'nın Çin ile olan bağı, Guizhou seyahatinden çok daha önce başlamış.

Fethiye'de ikili yamaç paraşütü pilotu olarak çalışan Geldikaya, Çinli turistlerle düzenli olarak atlayış gerçekleştiriyor. Türk sporcu, her yıl atlayışına eşlik ettiği 500 kişiden yaklaşık 400'ünün Çinli olduğunu tahmin ediyor.

Çinli ziyaretçilerle sık temaslarının kendisini az da olsa Çince öğrenmeye teşvik ettiğini söyleyen Geldikaya, "teşekkür ederim" anlamına gelen "xiexie" gibi ifadeleri öğrendiğini, ayrıca yolcularına sürpriz yapmak için Çince bir şarkının bazı bölümlerini ezberlediğini ifade ediyor.

Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu'da da bir hesabı bulunan Geldikaya, burada yamaç paraşütü deneyimlerini paylaşarak Çinli kullanıcılarla iletişimini sürdürüyor.

Katıldığı etkinlik sayesinde farklı ülkelerden sporcularla dostluklar kurduğunu belirten Geldikaya, "Evim evinizdir" diyerek sporcu dostlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye ve kendisiyle birlikte atlayış yapmaya davet ediyor.

Çin'e ilişkin planlarından da bahseden Geldikaya, ülkede gezmek istediği daha pek çok yer olduğunu belirterek, "Bütün Çin'i görmek istiyorum" diyor.