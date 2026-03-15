Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

15.03.2026 16:06
Şanlıurfa'da sınav giderken engelli aracının lastiği patladığı için geç kalmak üzere olan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti. Engelli bireyi kucağında taşıyarak sınava yetiştiren polis memuru gönülleri fethetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerindeki TOKİ Işıklı Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Açık Öğretim Lisesi sınavına girmek üzere akülü sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Hüseyin Adlin, yolda mahsur kaldı. Akülü tekerlekli sandalyenin lastiği patladığı için gidemeyen Adlin, sınava geç kalacağını anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak polislerden yardım istedi. 

SALONA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Bölgeye giden polis ekipleri, engelli vatandaşı araçlarına alarak sınava girecekleri okula götürdü. Polis memurlarından biri Adlin'i kucağına alarak sınava gireceği salona götürdü. Engelli vatandaş sınavda olduğu sırada akülü tekerlekli sandalyesi çekiciye yüklenerek tamirciye görüldü. Lastiği tamir edilen tekerlekli sandalye, sınav sonrası salona götürülerek Hüseyin Adlin'e teslim alınarak edildi.

"SINAVIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Polislerin hızlı bir şekilde gelerek kendisini sınava yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Adlin, "Açık Öğretim Lisesi sınavına yetişmeye çalışırken akülü tekerlekli sandalyemin yolda tekerleği patladı. Daha fazla ilerleyemedim. Sınava yetişmek için polis ekiplerini aradım. Polisler duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde gelerek beni sınava yetiştirdiler. Akülü tekerlekli sandalyeyi de tekerleğini tamir etmek için benden teslim aldılar. Sınav bittikten sonra tamir edilmiş şekilde getirdiler. Sınavım da çok güzel geçti. Herkese ama özellikle emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu.  

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • As81855655 As81855655:
    bizim polisimiz askerimiz merhametlidir.her zaman zor zamanlarda yetişir.arada yanlış yapanlar olabilir.ayıklandıkça dahada iyi olacak.ayaklarına taş değmesin. 10 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    Rabbim türk polisini ve Türk askerini korusun yâr ve yardımcısı olsun inşallah 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi Ailesi sinir krizi geçirdi 5 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi
Park halindeki otomobilde ölü bulundu Park halindeki otomobilde ölü bulundu
İki bankanın izinleri iptal edildi İki bankanın izinleri iptal edildi
Savaş sürerken Türkiye’den yeni “Kamikaze İHA K2“ hamlesi Bayraktar “sürpriz“ deyip duyurdu Savaş sürerken Türkiye'den yeni "Kamikaze İHA K2" hamlesi! Bayraktar "sürpriz" deyip duyurdu

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
16:07
Sanki Barcelona Süper Lig’e resmen koşarak geliyorlar
Sanki Barcelona! Süper Lig'e resmen koşarak geliyorlar
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
14:49
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
14:41
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 17:03:54. #7.13#
