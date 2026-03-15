Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerindeki TOKİ Işıklı Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Açık Öğretim Lisesi sınavına girmek üzere akülü sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Hüseyin Adlin, yolda mahsur kaldı. Akülü tekerlekli sandalyenin lastiği patladığı için gidemeyen Adlin, sınava geç kalacağını anlayınca İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak polislerden yardım istedi.

SALONA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ

Bölgeye giden polis ekipleri, engelli vatandaşı araçlarına alarak sınava girecekleri okula götürdü. Polis memurlarından biri Adlin'i kucağına alarak sınava gireceği salona götürdü. Engelli vatandaş sınavda olduğu sırada akülü tekerlekli sandalyesi çekiciye yüklenerek tamirciye görüldü. Lastiği tamir edilen tekerlekli sandalye, sınav sonrası salona götürülerek Hüseyin Adlin'e teslim alınarak edildi.

"SINAVIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Polislerin hızlı bir şekilde gelerek kendisini sınava yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Adlin, "Açık Öğretim Lisesi sınavına yetişmeye çalışırken akülü tekerlekli sandalyemin yolda tekerleği patladı. Daha fazla ilerleyemedim. Sınava yetişmek için polis ekiplerini aradım. Polisler duyarsız kalmadı. Kısa süre içerisinde gelerek beni sınava yetiştirdiler. Akülü tekerlekli sandalyeyi de tekerleğini tamir etmek için benden teslim aldılar. Sınav bittikten sonra tamir edilmiş şekilde getirdiler. Sınavım da çok güzel geçti. Herkese ama özellikle emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim" diye konuştu.