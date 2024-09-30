Türk Sağlık Heyeti Uganda'da

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Uganda'nın Jinja kentinde sağlık hizmeti veren Türk sağlık heyeti, Afrika'da olma nedenlerini farklı duygularla anlattı.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorlar ve hemşireler ile sivil toplum gönüllüleri, Jinja'da 11 günlük sağlık organizasyonu kapsamında 100'den fazla ameliyat yaptı, yaklaşık 1500 kişiyi muayene etti.

Ücretsiz muayene ve ameliyatlarla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldüren gönüllüler, Afrika'da bulunmalarını farklı duygularla ifade etti.

TADD Koordinatörü Funda Akabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jinja'da 11 gün süren sağlık organizasyonunda coşkuyla karşılaştıklarını belirterek, "Kilometrelerce uzaklıktan gelen hastalarımız var. Onların gözlerindeki umudu yeşertebilmek için buradayız." dedi.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) Başkanı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Afrika'ya olan borcumuzu ödemek için buradayız." dedi.

Hemşire Nejla Karademir de "İnsanların kalbine dokunmak için Afrika'dayım." ifadesini kullandı.

TADD Ankara Temsilcisi avukat Cüneyd Tiryaki de "Kendim için Afrika'dayım çünkü insanların iyilik yapmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Hemşire Seyhan Öztürk, "Umutsuzluğa umut olmak, yalnız olmadıklarını onlara göstermek ve bir parça da olsa onları mutlu edebilmek için Afrika'dayım." dedi.

"İyiliğin iyi olduğunu göstermek için Afrika'dayım"

Türkiye'den bölgeye giden sağlık gönüllüleri iyilik ve insanlara yardım amacıyla bölgede bulunduklarını ifade ederken bazıları da bayrak, devlet ve Allah rızası içen çalıştıklarını kaydetti.

TADD Yönetim Kurulu Üyesi ve akademisyen Gökhan Aydoğdu bayrak, Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Dadacı Allah rızası ve TADD Konya Temsilcisi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Zehra Betül Şişman da devlet için Afrika'da olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TADD Yönetim Kurulu Üyesi ve akademisyen Gökhan Aydoğdu, Uganda'ya daha önce de sağlık organizasyonu için geldiklerini hatırlatarak, yaklaşık 100 ameliyat yapıldığını ve ihtiyaç sahiplerine tedavi amaçlı ilaçlar yazıldığını söyledi.

Aydoğdu, "Daha önce planlanmış olan su kuyularını açtık, gıda ve eğitim yardımında bulunduk." şeklinde konuştu.

TADD tarafından Uganda'da düzenlenen sağlık organizasyonuyla ilgili duygularını dile getiren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Çimen, "Afrika'dayım çünkü yaşamın tadı burada, tabii buradaki tat Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinde." dedi.

Hemşire Neslihan Polat Kasantuğ, "Binlerce insanın hayatına dokunabilmek için Afrika'dayız." diye konuşurken gönüllü Mustafa Sert, Afrika'daki gönüllü sağlık elçilerinin yaptıkları hizmetleri yansıtabilmek için Afrika'da olduğunu aktardı.

Anestezi uzmanı Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Ömür, iyi insanlarla iyi şeyler yapmak için, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Kaya da yardıma ihtiyacı olanlara dokunabilmek için Afrika'da olduğunu söyledi.

Anestezi teknisyeni Nazir Yüksel, "İyiliğin iyi olduğunu göstermek için Afrika'dayım." diye konuşurken ameliyathane hemşiresi Şeyma Ataman da kendisini için yeni bir bilgi olduğu için Afrika'da olduğunu belirtti.

Uganda'da dördüncüsü düzenlenen organizasyon kapsamında 56 koliden oluşan sağlık malzemesi tedavi ve ameliyatlarda kullanıldı, kalan malzemeler Uganda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Türk doktorlar muayene ve ameliyat sonrası beraberinde getirdikleri gıda ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahiplerine teslim ederek yurda döndü.