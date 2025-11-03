Türk Sanat Müziği Duayeni Süheyla Altmışdört Vefat Etti - Son Dakika
Türk Sanat Müziği Duayeni Süheyla Altmışdört Vefat Etti

Türk Sanat Müziği Duayeni Süheyla Altmışdört Vefat Etti
03.11.2025 00:19
Türk sanat müziğinde 'hocaların hocası' Süheyla Altmışdört hayatını kaybetti. Sanat camiası yas tutuyor.

Müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak bilinensanatçı Süheyla Altmışdört'ten acı haber geldi.

99 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN HOCASIYDI

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi. Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.

Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.

Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevini Elif Ahıs'a devretti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Duayeni Süheyla Altmışdört Vefat Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği Duayeni Süheyla Altmışdört Vefat Etti - Son Dakika
