Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğinde hazırlanan Türk savunma sanayisi kitapları tanıtıldı.

Savunma sanayisinde Türkiye'de bir hafıza oluşturulması amacıyla yürütülen kitap projesi çerçevesinde, "Türk Harp Sistemleri", "Dünya Savunma Sanayii Trendleri", "Muharebe Sahasının Dönüşümü ve Askeri Teknoloji", "Cumhuriyet'in 100. Yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı" ile "Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi - Siyasal ve Bürokratik Arka Plan" isimli kitaplar yayımlandı.

Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı ve Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enes Bayraklı, SSB'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kitapların, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli başarı yolculuğunun akademik düzlemde de hayata geçirilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Bayraklı, Türkiye'nin son yıllarda katettiği mesafe ve stratejik dönüşümleri ortaya koyarken geleceğe dair güçlü bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Bayraklı'nın verdiği bilgilere göre, "Cumhuriyet'in 100. Yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı" kitabı, SSB'nin kurumsal tarihi ve Türkiye savunma sanayisinin tarihini inceleyen prestij bir eser olarak düzenlendi. Ayrıca eser, Türkiye'nin savunma sanayisindeki stratejik dönüşümünü, İHA ve SİHA teknolojilerindeki başarılarla uluslararası alanda dikkati çekerek ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını nasıl güçlendirdiğini inceliyor.

İkinci eser "Türk Harp Sistemleri", Cumhuriyet'in 100. yılında Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı anlatıyor. Sahada kendini ispatlamış, caydırıcı ve geleceğe yön veren sistemleri ve alt bileşenleri detaylandırarak özgün bir konsept sunuyor. Küresel askeri teknolojilerde Türkiye'nin son 20 yılda önemli bir aktör haline geldiğini vurguluyor.

"Muharebe Sahasının Dönüşümü ve Askeri Teknoloji" adlı üçüncü eser, teknoloji ile savaş arasındaki derin bağı kavramsal ve pratik boyutlarıyla ele alıyor. Hem sistem hem de bilimsel düzeyde askeri teknolojinin muharebe sahasında hangi operasyonları ve taktikleri mümkün kıldığını inceleyen kitap, özellikle hassas vuruş, güdüm, gözetleme ve enformasyon teknolojilerinin savaş doğasını nasıl değiştirdiğini inceliyor.

"Dünya Savunma Sanayii Trendleri" adlı dördüncü eser, küresel ölçekte savunma sanayisinin mevcut yönelimlerini ve gelecek projeksiyonlarını ele alıyor. ABD, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi önde gelen üreticilerin hangi ürünlerin hangi pazarlarda öne çıktığını incelerken, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika gibi Türkiye açısından stratejik öneme sahip bölgelerdeki talep farklılıklarını ülke bazlı analizlerle ortaya koyuyor.

Beşinci eser "Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi - Siyasal ve Bürokratik Plan", birinci esere bir destek eser olarak kurgulandı. Türk savunma sanayisinin tarihsel gelişimini daha akademik bir biçimde ele alan eser, bu alanda katedilen gelişimi siyasal ve bürokratik süreçler, hava, kara, deniz ve uzay alanlarındaki yatırımlar ve uluslararası çatışmalardaki etkinliğe uzanacak şekilde ele alıyor.

Savunma sanayisi birikimi kurumsal hafızaya dönüşecek

SSB Başkanı Haluk Görgün, eserlerin, savunma sanayisinin Türkiye'nin marka değerine yaptığı katkıyı, bu süreçlerdeki önemli bileşenleri, süreçlerin yönetilmesinde siyasi iradenin etkinliği ve muharebe alanında etkin olarak kullanılan ve başarılarını ispatlayan ürünleri ele aldığını belirtti.

Görgün, savunma sanayisi ürünleriyle birlikte yeni teknolojilerin gelişmesine vesile olacak yaklaşımları, dünyada muharebe sahasının dönüşümü ve askeri teknolojileri, kısacası savunma sanayisi denildiğinde akla gelen unsurların birbiriyle koordineli olarak değerlendirildiği 5 eserin ortaya çıktığını ifade etti.

Kitapların savunma sanayisi birikiminin kurumsal hafızaya dönüşmesi ve elde edilen stratejik kazançları sonraki nesillere aktarmasına vesilesi olacağına değinen Görgün, akademisyenler, araştırmacılar, Türkiye Araştırmaları Vakfı çalışanları ve Savunma Sanayisi Akademisinin bir arada yönettiği projeyi kamuoyu ile paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görgün, "Uluslararası alanda Türkiye'nin en büyük avantajlarından birinin 34 yaş ortalaması olan savunma sanayisi personelimiz olduğunu söylüyoruz. Savunma sanayisindeki insan gücü, teknolojik altyapı, seri üretim, terörle mücadele, gizli açık ambargolar, ortaya konan siyasi irade ve dünyadaki gelişmelerin ayrı ayrı derlendiği bu kıymetli eserler tarihe bir not olarak düşülmüş durumda." diye konuştu.

Haluk Görgün, bu eserlerin devamının geleceğini belirterek sözlerini noktaladı.

"Yerli üretimin yüzde 80'lere ulaştığından bahsediyoruz"

Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, törende yaptığı konuşmada, dünyada savunma sanayisi konseptlerini etkileyebilecek önemde teknolojik gelişmelere imza atmak kadar bunları dünyaya anlatabilmenin de büyük önemi olduğunu söyledi.

Yalçın, "Bundan 15 yıl önce Türkiye'nin bir savaş uçağı yapacağına, en üstün hava koruma sistemleri üretip devreye sokacağına dair bir tartışma gayriciddi bir tartışma olarak düşünülürdü. Ancak şimdi, 10-15 yıl önce yüzde 10-15'lerde olan yerli üretimin bugün savunma sanayisinde yüzde 80'lere ulaştığından bahsediyoruz. Türkiye'de yaşanan bu devrim niteliğindeki adımların kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor." dedi.

Bugün Türkiye'nin dünya savunma sanayi piyasalarını etkileyebilecek bir aktör haline geldiğini vurgulayan Yalçın, "Artık gelecekte hangi alanlara yatırım yapmamız gerektiğinin tartışılması, dünya piyasalarında nelere ihtiyaç olduğuna dair çalışmaların yapılması ve ilerletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yalçın, hangi silah unsurlarının ve güç dengelerinin dünya tarihini şekillendireceğine dair muazzam bir belirsizlik olduğunu ifade ederek, " Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmamız mühendislerimizin çabalarıyla olacak ama bu çabaları sahaya koyacak, bürokratik gayretleri yönlendirecek akademik çalışmalara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.