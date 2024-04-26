Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kaleleri" deneyimli pilotların kontrolünde gökyüzüyle buluşuyor

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Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde görev yapan pilotlar, "uçan kale" olarak adlandırılan 10 tonluk CH-47 Chinook yük helikopterlerini gökyüzüyle buluşturuyor.

Kara Havacılık Komutanlığı, envanterinde yer alan CH-47 Chinook, Sikorsky, Cougar, Atak, UH-1 gibi çok maksatlı helikopterleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki etkin ve caydırıcı gücünü artırmaya devam ediyor.

Komutanlık bünyesinde yer alan pilotlar ise çok kapsamlı eğitimlerden geçiyor. Harekat görevlerinin yanı sıra, afet gibi durumlarda da aktif bir şekilde sahada yer alan pilotlar, gerektiği durumlarda organ nakil faaliyetini de icra ediyor.

Aktif görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de aralıksız sürdüren pilotlar, normal uçuşların dışında yüksek teknolojik imkan ve kabiliyetler sunan uçuş simülatörleriyle her an harbe hazır vaziyette görevlerini sürdürüyor.

Dünya Pilotlar Günü kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan CH-47 Yük Helikopter Tabur Komutanlığı'nda görevli Pilot Binbaşı, 2004 yılında Kara Harp Okulundan kara havacı teğmen olarak mezun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sonrasında Ankara Güvercinlik'te yer alan Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda 1 yıl süren zorlu pilotaj eğitimimi tamamladım. Bu zorlu eğitimin müteakibinde 2005 yılında Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda pilot teğmen olarak görevime başladım. Halihazırda çeşitli birlik, kurum ve kadrolarda 20 yıldır aktif uçucu olarak hizmet vermekteyim. 2023 yılından itibaren de Ankara CH-47 Yük Helikopter Tabur Komutanlığı'nda aktif görev yapmaktayım." diye konuştu.

Pilot Binbaşı, Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde yer alan pilotların bir günlük mesaisini ve uçuşa hazırlık aşamalarını anlattı.

Uçuşu yapacak pilotların, göreve çıkmadan önce uçuş öncesi brifinglerini yaptıklarını, burada ilgili göreve ilişkin uçuş bilgilerini, uçuşa dair emniyet hususlarını ve uçuş esnasında gerçekleşecek diğer faaliyetleri belirlediklerini belirten Binbaşı, uçuş tamamlandıktan sonra da değerlendirme toplantısı yapıldığını söyledi.

Pilot Binbaşı, uçuşu olmayan pilotların ise o gün "nazari eğitim" denen, yer dersi ve askeri konuların yer aldığı brifinglerini tamamlayarak, spor faaliyetlerini icra ettiklerini aktardı.

Binbaşı, 26 Nisan'ın Türkiye için çok önemli bir tarih olduğuna dikkati çekerek, "26 Nisan 1912 tarihinde Türkiye'nin 1 numaralı pilot lisansı sahibi Yüzbaşı Mehmet Fesa Evrensev, Türkiye semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir. 2013 yılında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği, bu tarihe ithafen 26 Nisan'ı 'Dünya Pilotlar Günü' olarak ilan etmiştir. Bu tarih yalnızca Türkiye pilotlarını kapsarken yalnızca 1 yıl sonra tüm dünyaya mal olmuş ve Dünya Pilotlar Günü olarak ilan edilmiştir." diye konuştu.

"Terörle mücadelenin yanı sıra birçok uçuş görevini de icra ettim"

Kara Havacılık Komutanlığı bünyesinde CH-47 yük helikopteri pilotu olarak Binbaşı rütbesinde görev alan diğer bir pilot ise, 2005 yılında Kara Havacı teğmen rütbesiyle mezun olduğunu ve ardından Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda AB-206 ve UH-1 tipi tek motorlu helikopterlerle pilotaj eğitimini tamamladığı aktardı.

Pilot Binbaşı, eğitimlerinin görev süresi boyunca da devam ettiğini belirterek, "Uçuş tecrübem arttıkça 2009 yılında S-70 Sikorsky genel maksat helikopterine, 2019 yılında da CH-47 yük helikopterine intibak ettim. Bu kapsamda başta terörle mücadele harekat bölgesi olmak üzere birçok arama-kurtarma, sel, yangın gibi uçuş görevlerinde de bulundum." dedi.

Envanterde bulunan hava araçları arasında en fazla yük taşıma kapasitesine sahip helikopterin CH-47 olduğunu belirten Binbaşı, "CH-47 helikopterlerinin envanterimize girmesiyle de havadan personel ve malzeme nakli imkan ve kabiliyetimiz çok önemli ölçüde artmıştır. Terörle mücadele harekat bölgesinde operasyonel görevler başta olmak üzere yine 11 ilimizi etkileyen üzücü deprem felaketinde vatandaşlarımıza yardım maksatlı birçok görev icra ettim." dedi.

"Askeri pilotluk bir meslek değil bir yaşam tarzı"

Operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra farklı alanlarda da görev aldıklarını aktaran Binbaşı, ülkenin akciğerleri olan ormanlarda meydana gelen yangınlarda da aktif bir şekilde sahada bulunduklarını söyledi.

Pilot Binbaşı, kendisi gibi helikopter pilotu olmak isteyen gençlere hayallerinin peşinden koşması tavsiyesinde bulunarak, "Gençlerimiz öncelikle askeri pilotluğun bir meslek değil bir yaşam tarzı olduğunu unutmamalı, bunun mutlaka farkında olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zihin ve beden sağlığının, helikopter pilotları için en önemli unsurların başında geldiğine dikkati çeken Binbaşı, "Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir ve göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar' sözlerinden hareketle gençlerimiz çok çalışmalı, zihnen ve bedenen sağlıklı bir yaşam tarzını seçmeli." diye konuştu.

Binbaşı, pilot olma hayalinin doğup büyüdüğü şehir olan Balıkesir'de başladığını belirterek, şehirde yer alan filodan havalanan uçakların sesleriyle pilot olma isteğinin kendinde oluştuğunu söyledi. Binbaşı, "Filonun girişindeki tabelada 'jet sesi özgürlüğün sesidir' sözü benim bu mesleğe sevdalanmamdaki en temel unsur olmuştur diyebilirim." dedi.

TSK'nin "uçan kalesi" CH-47 Chinook yük helikopterleri

Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterde, iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopter, kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor.

Helikopterlerin menzili, yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla 1100 kilometreye kadar çıkarılabiliyor. Helikopter, otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıyabiliyor.

Helikopter, koltuk düzeniyle tam teçhizatlı 33 askeri veya sedyeyle 24 yaralıyı taşıyabilme özelliğine sahip. CH-47'ler, orta genel maksat helikopterleriyle nakledilemeyen her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabiliyor, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabiliyor ve yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek özellikleri barındırıyor.