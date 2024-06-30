Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi

Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi, yeni yönetimin belirleneceği seçimlerle sona erecek. İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da 'Emeklievi' açacak. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Ulus'ta hayvan hakları için basın açıklaması yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gebze'de düzenleyeceği 'Geçinemiyoruz Mitingi'nde konuşacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 98. Gazi Koşusu'nu izleyecek. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 'temmuz ayında asgari ücrete ara zam' talebini duyurmak için Esenyurt'taki iki ayrı noktada açıklama yapacak.

30.06.2024 09:44  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.00 - Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi, yeni yönetimin belirleneceği seçimlerle sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

11.00- İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da "Emeklievi" açacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

14.00 - Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Ulus'ta hayvan hakları için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gebze'de düzenleyeceği "Geçinemiyoruz Mitingi"nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

17.15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 98. Gazi Koşusu'nu izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/VELİEFENDİ HİPODROMU)

18.00-19.00 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "temmuz ayında asgari ücrete ara zam" talebini duyurmak için Esenyurt'taki iki ayrı noktada açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Beyoğlu Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Asgari Ücret, Gazi Koşusu, Özgür Özel, Erkan Baş, Kasımpaşa, Esenyurt, İstanbul, Gebze, Ulus, Zam, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:10:32. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement