Güncel

09.00 - Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi, yeni yönetimin belirleneceği seçimlerle sona erecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

11.00- İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa'da "Emeklievi" açacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

14.00 - Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Ulus'ta hayvan hakları için basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gebze'de düzenleyeceği "Geçinemiyoruz Mitingi"nde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KOCAELİ)

17.15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 98. Gazi Koşusu'nu izleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/VELİEFENDİ HİPODROMU)

18.00-19.00 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "temmuz ayında asgari ücrete ara zam" talebini duyurmak için Esenyurt'taki iki ayrı noktada açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...