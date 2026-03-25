Türk-Tunus Ortak Mirası Konferansı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen "Türk-Tunus Ortak Mirası" başlıklı konferansta konuştu.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve askeri ilişkiler ele alındı.

Konferansta konuşan Afyoncu, Türkiye'de tarihin geniş kitlelere sevdirilmesinde sade ve anlaşılır anlatımın etkili olduğunu belirterek, merhum İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı ile birlikte yürüttükleri çalışmaların bu sürece katkı sağladığını ifade etti.

Afyoncu, "Tarih, herkesin anlayabileceği şekilde anlatıldığında ilgi görür. Monoton ve ezbere dayalı anlatım ise insanları uzaklaştırır." dedi.

Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki rolü

Afyoncu, Tunus'un tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda bölgeye müdahalesinin Kuzey Afrika'nın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis ve Kılıç Ali Paşa gibi denizcilerin faaliyetlerine değinen Afyoncu, Tunus'un 1534, 1569 ve 1574 yıllarında üç kez fethedildiğini hatırlattı.

Osmanlı'nın bölgedeki yerel unsurlarla işbirliği yaptığını belirten Afyoncu, "Bu işbirliği sayesinde Kuzey Afrika'nın Endülüs gibi bir kader yaşamasının önüne geçildi." ifadelerini kullandı.

"Dost ülkeler birlikte hareket etmeli"

Güncel gelişmelere de değinen Afyoncu, dünyanın yeni bir jeopolitik belirsizlik dönemine girdiğini belirterek, "Dünya büyük bir kaosa doğru gidiyor. Bu süreçte dost ve kardeş ülkelerin birlikte hareket etmesi hayati önem taşıyor." dedi.

Afyoncu, ortak kültür havzasındaki ülkelerin birlikte hareket etmemesi halinde büyük risklerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde çok sayıda dost ve kardeş ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Afyoncu, Tunus'un da bu ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Afyoncu, "Yaklaşık 50 ülkeden gelen askeri öğrencilerimiz var. Bu işbirliği, ordular arasında ortak bir dil ve anlayış oluşmasına katkı sağlıyor." dedi.

Büyükelçi Demircan: "Tunus'un Türkiye'de daha fazla tanınmasına ihtiyaç var"

Konferansın ardından Anadolu Ajansı'na değerlendirmede bulunan Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, ziyaretin yalnızca askeri işbirlikleri açısından değil, kültürel ilişkiler bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Demircan, "Milli Savunma Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Tunus ziyareti, özellikle eğitim alanındaki işbirliklerimizi geliştirmek açısından kıymetlidir. Ancak hocamızın tarihçi kimliği bu ziyarete ayrı bir derinlik katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tunus ile Türkiye arasındaki tarihi bağların daha fazla hatırlanması gerektiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye'de Tunus'un daha fazla tanınmasına ve ortak tarihimizin yeniden gündeme getirilmesine ihtiyaç var. Bu tür etkinlikler bu açıdan büyük önem taşıyor." dedi.

Demircan ayrıca, Tunus toplumunun Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tunuslular Türkiye'yi yakından takip ediyor, her yıl çok sayıda Tunuslu Türkiye'yi ziyaret ediyor." diye konuştu.

Turgut Reis'in torunu da konferansa katıldı

Konferansa katılan veteriner hekim Yusuf Dargus da Turgut Reis'in soyundan geldiğini belirterek, Tunus'ta "Dargus" ailesi olarak bilindiklerini ifade etti.

Dargus, özellikle Cerbe Adası'nda İspanyol saldırılarına karşı verilen mücadeleye değinilen konferanstan büyük onur duyduğunu dile getirdi.

Konferansın ardından, Prof. Dr. Afyoncu ve beraberindeki heyet Dargus'un da yer aldığı toplu hatıra fotoğrafı çekti.