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Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gidişi Ertelendi - Son Dakika
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Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzaya Gidişi Ertelendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu. İlk olarak 9 Ocak olarak açıklanan tarih, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle ertelendi.

Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı\'nın Uzaya Gidişi Ertelendi
21.12.2023 - 19:59,
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak ilk Tük uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı 'Ax3 Misyonu', olumsuz hava koşulları ve 'SpaceX' planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendi. Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihi daha önce 9 Ocak 2024 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: DHA
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Mehmet Fatih Kacır, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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