Güncel

Komisyonu'nun Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu'nda; Türk yükseköğrenimi, 18 temel göstergenin 9'undan 5 tam puan aldı.

Avrupa Yükseköğretim Alanı 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu, AB Komisyonu'nun internet sitesinde yayımlandı. Yükseköğretimle ilgili 18 temel göstergenin bulunduğu raporda; bu göstergeler, 5 puan üzerinden değerlendirildi. Bu göstergelerden 9'u eğitim seviyeleri, tanıma ve kalite güvencesine ilişkin temel taahhütlerle ilgili, 8'i yükseköğretimin sosyal boyutu, 1'i ise uluslararasılaşmayı kapsadı. Türkiye, Bologna göstergelerinde, 'Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamalarının dış kalite güvencesiyle izlenme durumu', 'Akademik hedeflere yönelik otomatik tanıma durumu', 'Dış kalite güvence sisteminin gelişim durumu', 'Uluslararası hareketlilik programına katılan savunmasız, dezavantajlı veya yetersiz düzeyde temsil edilen öğrenci gruplarının ve personelin desteklenme durumu', 'Diploma eki uygulanma düzeyi', 'Ulusal yeterlilikler çerçevelerinin uygulanma düzeyi', 'Dış kalite güvence sistemine öğrencilerin katılım düzeyi', 'Dış kalite güvencesine uluslararası katılım düzeyi' ile 'İzleme ve veri toplama' olmak üzere 9 başlıkta 5 tam puan aldı. 'Kapsayıcı hayat boyu öğrenme için geliştirilen uygulamalar', 'Yükseköğretimde etkili rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi durumu', 'Yükseköğretimde eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik için sağlanan sürdürülebilir mali destek verilme durumu', 'Yükseköğretim sistemlerine kapsayıcı öğrenme ortamları ve kurumsal kültüre ilişkin düzenlemeler', 'Bologna eğitim seviyesinin uygulanma durumu' ile 'Sosyal boyut kapsamındaki ilke ve yönergelerin uygulanmasına yönelik iş birliği' başlıkları Bologna Göstergelerinde 4 puan ile derecelendirildi. Göstergelerde 3 puan ile yapılan derecelendirmelerde, 'Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu'na kayıtlı ajansların sınır ötesi kalite güvencesine açıklık düzeyi', 'Yükseköğretimde hayat boyu öğrenme kapsamında esnek öğrenme modellerinin uygulanması', ve 'Kamu destekli bursların ve kredilerin taşınabilirlik durumu' başlıkları yer aldı.

TÜRKİYE ERİŞİLEBİLİRLİK VE KAPSAYICILIKTA ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN

Raporda, Türkiye'nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliği sağlamak için sürdürülebilir mali destek sunma konusunda güçlü bir taahhüt sergileyerek yükseköğretimde sosyal boyutun güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda öne çıkan ülkelerden biri oldu. 2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu'nda yer alan 'Avrupa yükseköğretim alanına ilişkin temel veriler' başlığına göre; Türkiye, AYA ülkeleri arasında en yüksek yükseköğretim öğrenci sayısına sahip ülke. Akademik personel sayısı açısından da Türkiye, yüzde 15,1'lik bir artış kaydetti ve akademik personelin yaş ortalaması bakımından üye ülkeler arasında en genç topluluklardan birine sahip ülke oldu. Türkiye'de kadın akademik personel oranı da AYA ülkeleri ortalamasına yaklaştı.

'VERİLER TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNİN BÜYÜK KAPASİTESİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bologna Süreci Uygulama Raporu'na ilişkin değerlendirmesinde, verilerin Türk yükseköğretiminin sahip olduğu büyük kapasiteyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti. AYA içinde Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük bir ivme kazanarak birçok alanda öne çıkmayı başardığını vurgulayan Özvar, "Türkiye, yükseköğretimle ilgili göstergelerde birçok ülkeyi geride bırakmış ve başarılı bir performans sergilemiştir. Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde sağladığı ilerlemeler, uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlamaktadır" dedi.

'KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ YÜRÜTÜYORUZ'

Raporda yer alan tüm göstergelerle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme süreci yürüttüklerini kaydeden Özvar, "Özellikle tam puan alamadığımız göstergelerle ilgili alınacak önlemlerle, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin başarısının daha da arttırılması hedeflenmektedir. Bu sürecin sonunda Türk yükseköğretiminin performansını artırmak ve mevcut güçlü yönlerini koruyarak daha da geliştirmek amacıyla gerekli önlemler hızla hayata geçirilecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU'NU KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUZ'

Özvar, tarafsız ve dışarıdan bir göz tarafından hazırlanan Bologna Süreci Uygulama Raporu'nu son derece mühim bulduklarını belirterek bu anlayışla, raporun Türkiye ile ilgili bütün kısımlarını '2024 Bologna Süreci Türkiye Değerlendirme Raporu' adıyla Türkçe olarak hazırladıklarını ve tam bir şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldıklarını duyurdu. Özvar, "Bu durum, hem yükseköğretim sistemimizin performansına duyduğumuz güvenin hem de mükemmelliğe ulaşma hedefimizin açık bir tezahürüdür. Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimimizin son yıllarda gösterdiği performanstan ve güçlü görünümünden memnuniyet duyuyoruz. Ancak, Türk yükseköğretiminin tüm paydaşlarıyla birlikte gelişmeye açık yönlerimizi doğru ve objektif bir şekilde tespit etmemizin ve bunlar üzerinde hep birlikte çalışmamızın gerekli olduğuna inanıyorum. Yükseköğretim Kurulumuz bu yönde her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edecektir" dedi.

Haber: ANKARA,