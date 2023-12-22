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Türkçe, dünyanın en büyük dillerinden biridir

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Türkçenin dünyanın en büyük dillerinden biri olduğunu belirtti. Erdem, Türkçenin tehdit altında olduğunu ve dilin bozulmasına neden olan unsurlara dikkat çekti. Toplantıda, dilin önemi ve Türkçenin zenginleştirilmesi üzerine konuşmalar yapıldı.

Türkçe, dünyanın en büyük dillerinden biridir
22.12.2023 - 17:29,
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, "Türkçe, yaklaşık 10 milyon kilometrekareye sahip coğrafyada 200 milyona yakın konuşanı ile dünyanın en büyük dilleri arasındadır." dedi.

Ekrem Erdem, Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen TDED 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, derneğin Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler getirdiğini söyledi.

Türkçenin günümüze kadar toplumun ihtiyaçları doğrultusunda değişim ve dönüşüme uğradığını belirten Erdem, "Türkçe, yaklaşık 10 milyon kilometrekareye sahip coğrafyada 200 milyona yakın konuşanı ile dünyanın en büyük dilleri arasındadır. Bugün dilimiz; bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, basın yayın kuruluşlarının özensiz dil kullanımı, ticari hayatın getirdiği yabancı kelimeler, yabancı dil hayranlığı gibi nedenlerle tehdit altında." diye konuştu.

Erdem, günümüzde anlamsız kısaltmalar ve cümle aralarına serpiştirilen yabancı kelimelerin Türkçe'nin bozulmasına neden olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günümüzde gençlerimiz 'kuş diline' benzer sosyal medya diliyle iletişim kuruyor ve bu alan her geçen gün genişleyerek büyüyor. 'Türkçe söylendiği gibi yazılır, yazıldığı gibi okunur' kuralı, İngilizce kelimeler söz konusu olduğunda yok sayılıyor. Bir dil için en büyük tehlike ve onu yok edecek şey; alfabenin yapancı dille seslendirilmesidir. İhtiyaç halinde mutlaka dışarıdan kelime alırız. Yeni kelimeler türetiriz ve buna kimsenin itirazı olmaz. Dili zenginleştirmenin başka yolu yok. Tüm büyük diller dışarıdan kelime almışlardır. Türkçe, kelime türetmeye müsaittir. "

Düzce Valisi Selçuk Aslan da "Hukuk metinleri ve sosyoloji, milleti tasada ve kıvançta bir arada bulunan insanlar topluluğu olarak tanımlar. Tasayı ve kıvancı aynı yürekten hissedebilmek için anlamak gerekli. Bu da ortak dille mümkündür." ifadesini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise dilin önemine değinerek, "Bir milletin aydını mutlaka 3 şeyi bilmelidir. Bunlar dini, dili ve tarihidir. Düşünebilmemiz için dile ihtiyaç vardır ve düşüncenin kaynağı dildir. Kelime haznesi dar olanın ufku da dardır. Başarılı olmanın önemli şartı, dilinde başarılı olmaktır. Dünyada en başarılı siyasi liderler birkaç dil bilenler değil, kendi dilini çok iyi konuşan ve çok iyi kullanan liderlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yabancı dil eğitimi alınırken yabancı hayranlığı oluştuğunu söyledi.

Toplantı, 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA
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