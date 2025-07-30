Türkçe Yaz Okulu'nda Kültürel Buluşma

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen Türkçe yaz okulu programının kapanışı gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy ve çok sayıda ülkeden uluslararası öğrenciler katıldı.

Burada konuşan YEE Başkanı Aliy, Türkiye'nin birikimini, kültürel zenginliğini ve evrensel değerlerle kurduğu özgün ilişkiyi dünyayla paylaşmayı, farklı coğrafyaların kültürel seslerine kulak vererek karşılıklı anlayışı derinleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu yolda en güçlü aracımız, gönülden dile taşan Türkçemizdir. Çünkü biz inanıyoruz ki Türkçe, yalnızca bir dil değil, misafirperverliğin, ortak hatıranın, duygu ve düşüncenin zarafetle ifade bulduğu kültürel hafızadır." ifadelerini kullandı.

Bir ay önce farklı ülkelerden, farklı dillerden, farklı kültürel birikimlerden yola çıkan 69 ülkeden 800 öğrenciyle Türkiye'de buluştuklarını kaydeden Aliy, "Yurt dışında Kültür Merkezlerimizde Türkçe öğrenen 57 ülkeden gelen 463 misafirimizi Türkçe Yaz Okulu'nda, yurt dışındaki üniversitelerde Türkoloji bölümlerinde eğitim gören 25 ülkeden 192 misafirimizi ise Türkoloji Yaz Okulu'nda 23 farklı şehirdeki 30 farklı üniversitede ağırladık." dedi.

Türkiye'nin zengin kültürel birikimini paylaşmayı amaçlayan Tematik Yaz Okulları kapsamında Türk arkeolojisi, çağdaş Türk sanatı, Türk mutfağı ve Türk modası gibi temalar etrafında 35 farklı ülkeden 80 öğrenciyi İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde misafir ettiklerini anlatan Aliy, Yaz Okulları sayesinde yalnızca bir dil öğretmenin veya akademik bir alanı tanıtmanın ötesinde dostluklar kurulduğunu ve yeni anlamlar inşa edildiğini dile getirdi.

Arkeolojiden Türk mutfağına, çağdaş sanatlardan geleneksel Türk modasına kadar uzanan bu tematik programların Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini sadece anlatmakla kalmadığını, bizzat deneyimleme fırsatı sunduğunu kaydeden Aliy, misafirlerin Türkçelerini hayatın içinde konuşarak geliştirdiğini ifade etti.

Aliy, "Türkçe ve Türkoloji alanında misafirlerimiz, sadece bir bilim dalının temel taşlarını değil, bu ülkenin kültürel hafızasını, entelektüel zeminini ve edebi mirasını tanıdı." diye konuştu.

"Türkiye'nin dostları, gönüllü elçileri olacaksınız"

Öğrencilerin Türk dili ve kültürüne göstermiş olduğu ilginin son derece kıymetli ve geleceğe dönük büyük umut kaynağı olduğunu vurgulayan Aliy, "Çünkü biz inanıyoruz ki bir dil öğrenmek sadece yeni kelimeler ezberlemek değil, başka bir dünyayı içselleştirmektir. Bir kültürü tanımak, kendi kültürüne bir adım geri çekilip başka bir pencereden bakabilmeyi gerektirir. İşte bu yaz hep birlikte bunu yaşayarak deneyimlediğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aliy, şunları kaydetti:

"Sizler sadece Türkiye'yi tanımadınız. Aynı zamanda birbirinizi tanıdınız. Farklı dillerde düşünüyordunuz belki ama aynı göz temasıyla anlaştınız, aynı sofrayı paylaştınız, aynı kalpten 'Biz buradayız.' dediniz. İşte bu birlik hali, bizleri sadece kültürel zenginliklerle değil, ortak bir insanlık tahayyülüyle de buluşturuyor. Her öğrendiğiniz kelime, yalnızca bir anlam değil, bir hafıza, bir bağ, bir dostluk taşıdı. İnanıyoruz ki sizler, ülkelerinize döndüğünüzde artık sadece Türkçeyi konuşan bireyler değil, aynı zamanda Türkiye'nin dostları, gönüllü elçileri olacaksınız."

Konuşmaların ardından kısa film gösterimi ve "Destanların Dansı" geleneksel koreografi dans gösterisi yapıldı.

Daha sonra Yaz Okulları Fotoğraf ve Video Yarışması'nı kazananlara ödülleri Bakan Ersoy tarafından takdim edildi.

69 ülkeden 735 öğrenci Türkiye'de buluştu

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe Yaz Okulu 2025 programı kapsamında 69 ülkeden 735 öğrenci, 7-30 Temmuz'da Türkiye'de kültür, dil ve gönül bağları etrafında bir araya geldi.

Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları olmak üzere üç ana başlıkta hayata geçirilen programın katılımcıları, Türkçeyi sadece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda dostluk, hoşgörü, kültür ve sanatın taşıyıcısı olarak deneyimledi.

Program boyunca 23 şehirde ağırlanan öğrenciler, 29 üniversite ile yapılan işbirlikleri sayesinde yerel halkla temas etti, dil becerilerini geliştirdi ve Türk kültürünü yaşayarak öğrendi.

Her yıl düzenlenen ve Türk kültürünü tanıtmayı, uluslararası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi ve Türkçe pratiklerini geliştirmeyi hedefleyen projede 29 üniversiteyle işbirliği yapıldı.

463 öğrenci Türkçe, 192 öğrenci Türkoloji yaz okullarına katıldı

Türkçe Yaz Okulu kapsamında 57 ülkeden 463 öğrenci, 23 şehirde 29 üniversiteyle işbirliği içinde Türkçe eğitimi aldı. Türkoloji Yaz Okulu ise 25 ülkeden 192 öğrenciyi Ankara'da ağırladı. Bu öğrenciler, "Türkçenin Tipolojisi, Türkçenin Sesbilimsel ve Bürünsel Özellikleri, Yazım Kuralları, Türkiye Türkçesi Sözlük Bilgisi, Türkçenin Tarihsel Gelişimi, Metin İncelemeleri, Sözdizimi, Türk Edebiyatına Giriş" gibi akademik derslere katıldı, alanında uzman akademisyenlerce verilen seminer dizisine dahil oldu, katıldıkları etkinliklerde halkla bir araya gelerek Türkçe pratiği yaptı.

14-30 Temmuz'da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen Tematik Yaz Okulları'nda ise "Türk Arkeolojisi", "Türk Mutfağı", "Türk Modası" ve "Çağdaş Türk Sanatı" temalarında 20'şerli 4 grupta toplam 80 öğrenci eğitim gördü. Misafirlerin Türk profesyonelleriyle buluştuğu bu programda, "arkeoloji, gastronomi, moda ve çağdaş sanat" alanlarında akademik ve sanat eğitimleri verildi.