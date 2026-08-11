Türkiye, 2026\'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor

İSTANBUL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında 244.945 Çinli ziyaretçi ağırlayarak Çin'i ülkenin en hızlı büyüyen turizm pazarı konumuna taşıdı. Sektör temsilcilerine göre, bu yılın başında yürürlüğe giren vize muafiyeti Çinli turistlerin ilgisinde büyük bir patlama yaratırken, bölgesel jeopolitik gelişmeler ise potansiyelin tamamının rakamlara yansımasını şimdilik sınırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Çin'den gelen ziyaretçi sayısı ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,05 oranında artış gösterdi.

Çin pazarıyla 30 yıldır çalışan Ligarba Turizm Acentesi'nin sahibi ve Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, 2 Ocak 2026'da Çin vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin sektörde büyük bir yankı uyandırdığını belirtti.

Karslı, sahadaki yoğun ilgiyi şu verilerle özetledi: "Çin'in en büyük turizm portalları olan Qunar, Trip.com ve Ctrip gibi platformlarda Türkiye aramaları bir önceki döneme göre yüzde 600, yani 6 kat arttı. Bu, vize muafiyetinin Çinli turist profilinde ne kadar ciddi bir motivasyon sebebi olduğunu açıkça gösteriyor."

Yüzde 600'lük arama artışına karşılık fiili ziyaretçi artışının yüzde 28 bandında kalmasını da değerlendiren Karslı, aradaki farkın temel nedenini bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlıyor: "Uzak Doğu turisti, güvenlik hassasiyeti en yüksek olan profildir. Geçtiğimiz yılın sonunda Ortadoğu'da başlayan bölgesel gerilimler ne yazık ki iptallere yol açtı. Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını acentelerimize sürekli aktarmamıza rağmen, ziyaretçiler bölgedeki gelişmelerden dolaylı olarak endişe duyabiliyor."

Eğilimin mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2026 yılını Çin pazarında 600 bin ila 650 bin ziyaretçi bandında kapatmayı öngördüklerini belirten Karslı, bölgedeki ateşkes çabalarının olumlu sonuçlanmasıyla birlikte artış oranının çok daha hızlı yükseleceğini ve Türkiye'nin yılda 1 milyon Çinli turist ağırlama hedefine ulaşılabileceğini vurguladı.

TGA: Stratejik Planlamamız İçin Olumlu Bir Gelişme

Sahadaki bu güçlü ilgi ve beklenti, Türkiye'nin resmi turizm stratejisiyle de örtüşüyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, yüzde 28,05'lik büyümenin, ülkenin turizm pazarları arasındaki en yüksek oran olduğunu ve Çin pazarındaki uzun vadeli vizyonu desteklediğini belirtti.

Türkseven, "Türkiye'yi 81 ilde, yıl boyu ziyaret edilebilecek bir destinasyon olarak tanıtarak 1 milyon Çinli ziyaretçi ağırlama hedefimizin peşindeyiz. Bu vizyonu desteklemek üzere, Çinli gezginlerin ilgisini derinleştirmek ve Türkiye'deki deneyimlerini çeşitlendirmek için somut adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu adımlar arasında, artan direkt uçuş bağlantılarının yanı sıra GoTürkiye platformunda açılan özel Çince bölüm ve İstanbul Havalimanı'nın "Çin Dostu Havalimanı" (China-Friendly Airport) sertifikasyonu yer alıyor. Ayrıca şubat ayında Kapadokya'da düzenlenen Çin At Yılı Festivali gibi etkinliklerin marka görünürlüğüne doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

Kültür Turizmine Doğrudan Yansıma

Çin pazarındaki büyüme Türkiye'nin kültür turizmi sektöründe de açıkça görülüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çinli turistlerin bu yıl müzeleri ziyaret eden önde gelen yabancı gruplar arasında yer aldığını söyledi. Asal, bu yükselişi kısmen Çin'de artan yaşam standartlarına bağlayarak, bu durumun daha fazla Çin vatandaşının yurtdışına seyahat etmesine ve kültürel deneyimler aramasına olanak tanıdığını ifade etti.

Çin pazarındaki bu hızlı genişleme, Türkiye'nin genel turizm performansındaki daralmanın içinde parlak bir istisna olarak öne çıkıyor. Türkiye, yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,39'luk bir düşüşle toplam 25,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladı.