Türkiye, 2026'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, 2026'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor

Türkiye, 2026\'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, vize muafiyeti sayesinde Çin'den gelen ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

İSTANBUL, 11 Ağustos (Xinhua) -- Türkiye, 2026 yılının ilk yarısında 244.945 Çinli ziyaretçi ağırlayarak Çin'i ülkenin en hızlı büyüyen turizm pazarı konumuna taşıdı. Sektör temsilcilerine göre, bu yılın başında yürürlüğe giren vize muafiyeti Çinli turistlerin ilgisinde büyük bir patlama yaratırken, bölgesel jeopolitik gelişmeler ise potansiyelin tamamının rakamlara yansımasını şimdilik sınırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Çin'den gelen ziyaretçi sayısı ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,05 oranında artış gösterdi.

Çin pazarıyla 30 yıldır çalışan Ligarba Turizm Acentesi'nin sahibi ve Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, 2 Ocak 2026'da Çin vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin sektörde büyük bir yankı uyandırdığını belirtti.

Karslı, sahadaki yoğun ilgiyi şu verilerle özetledi: "Çin'in en büyük turizm portalları olan Qunar, Trip.com ve Ctrip gibi platformlarda Türkiye aramaları bir önceki döneme göre yüzde 600, yani 6 kat arttı. Bu, vize muafiyetinin Çinli turist profilinde ne kadar ciddi bir motivasyon sebebi olduğunu açıkça gösteriyor."

Yüzde 600'lük arama artışına karşılık fiili ziyaretçi artışının yüzde 28 bandında kalmasını da değerlendiren Karslı, aradaki farkın temel nedenini bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlıyor: "Uzak Doğu turisti, güvenlik hassasiyeti en yüksek olan profildir. Geçtiğimiz yılın sonunda Ortadoğu'da başlayan bölgesel gerilimler ne yazık ki iptallere yol açtı. Türkiye'de herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını acentelerimize sürekli aktarmamıza rağmen, ziyaretçiler bölgedeki gelişmelerden dolaylı olarak endişe duyabiliyor."

Eğilimin mevcut haliyle devam etmesi durumunda 2026 yılını Çin pazarında 600 bin ila 650 bin ziyaretçi bandında kapatmayı öngördüklerini belirten Karslı, bölgedeki ateşkes çabalarının olumlu sonuçlanmasıyla birlikte artış oranının çok daha hızlı yükseleceğini ve Türkiye'nin yılda 1 milyon Çinli turist ağırlama hedefine ulaşılabileceğini vurguladı.

TGA: Stratejik Planlamamız İçin Olumlu Bir Gelişme

Sahadaki bu güçlü ilgi ve beklenti, Türkiye'nin resmi turizm stratejisiyle de örtüşüyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, yüzde 28,05'lik büyümenin, ülkenin turizm pazarları arasındaki en yüksek oran olduğunu ve Çin pazarındaki uzun vadeli vizyonu desteklediğini belirtti.

Türkseven, "Türkiye'yi 81 ilde, yıl boyu ziyaret edilebilecek bir destinasyon olarak tanıtarak 1 milyon Çinli ziyaretçi ağırlama hedefimizin peşindeyiz. Bu vizyonu desteklemek üzere, Çinli gezginlerin ilgisini derinleştirmek ve Türkiye'deki deneyimlerini çeşitlendirmek için somut adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu adımlar arasında, artan direkt uçuş bağlantılarının yanı sıra GoTürkiye platformunda açılan özel Çince bölüm ve İstanbul Havalimanı'nın "Çin Dostu Havalimanı" (China-Friendly Airport) sertifikasyonu yer alıyor. Ayrıca şubat ayında Kapadokya'da düzenlenen Çin At Yılı Festivali gibi etkinliklerin marka görünürlüğüne doğrudan katkı sağladığı belirtiliyor.

Kültür Turizmine Doğrudan Yansıma

Çin pazarındaki büyüme Türkiye'nin kültür turizmi sektöründe de açıkça görülüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çinli turistlerin bu yıl müzeleri ziyaret eden önde gelen yabancı gruplar arasında yer aldığını söyledi. Asal, bu yükselişi kısmen Çin'de artan yaşam standartlarına bağlayarak, bu durumun daha fazla Çin vatandaşının yurtdışına seyahat etmesine ve kültürel deneyimler aramasına olanak tanıdığını ifade etti.

Çin pazarındaki bu hızlı genişleme, Türkiye'nin genel turizm performansındaki daralmanın içinde parlak bir istisna olarak öne çıkıyor. Türkiye, yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 2,39'luk bir düşüşle toplam 25,7 milyon uluslararası ziyaretçi ağırladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, 2026'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ’cü hainin ablası adliyede Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Juventus’tan Kenan Yıldız için net tavır 100 milyon euro bile yetmeyecek Juventus'tan Kenan Yıldız için net tavır! 100 milyon euro bile yetmeyecek

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:47
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 12:45:13. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye, 2026'da 244.945 Çinli Ziyaretçi Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.