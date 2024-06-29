Türkiye, 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda birinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda birinci oldu

TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu. Olimpiyata 22 ülkeden 135 öğrenci katılırken, Türkiye A takımı 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak birinci oldu. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere madalyaları TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan takdim etti.

29.06.2024 13:13
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TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu.

Antalya'da 26-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatın ödül töreni Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, 11'i Balkan ülkesi olmak üzere 22 ülkeden 135 öğrenci katılırken, öğrencilerden 10'u altın, 56'sı gümüş ve 39'u bronz madalya kazandı.

Olimpiyata A ve B olmak üzere iki takımla katılan Türkiye A takımı, 3 altın ve 3 gümüş madalya ile 177 puan toplayarak birinci oldu. B takımı ise olimpiyatı 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Olimpiyatlarda ikinciliği 171 puanla Bulgaristan alırken, Romanya ise 169 puanla üçüncü sırada yer aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

"Birinci olmanın gururunu yaşıyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, gazetecilere, matematik olimpiyatlarına 11'i Balkan ülkesi olmak üzere 22 ülkeden 135 öğrencinin katıldığını belirtti.

Öğrencilerin, hafta başından bu yana matematik alanındaki bilgilerini ve becerilerini ortaya koyduklarını ifade eden Mandal, "Ülke olarak birinci olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi

Mandal, olimpiyat vesileyle dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin Antalya'yı ve Türk kültürünü tanıdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gelecekte, bu çocuklarla, geleceğin bilim insanlarıyla birlikte çalışmaya ülke olarak devam edeceğiz. Yapay zekanın sadece kullanıcısı olmak değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten olma noktasında bilim temelli çözümlere ihtiyaç var. Bilim temelli çözümler için de bilim insanlarına ihtiyaç var. ve bu sadece bugünün yetişkin bilim insanları değil çok daha kritik olan gelecekteki bilim insanları, işte bugün burada yarışan 135 çocuğumuz geleceğin bilim insanlarıdır. Ülkemizde dahil olmak üzere çok başarılı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize, gençlerimize güveniyoruz. ve bilimi bir diplomasi aracı olarak, ülkeler arasındaki barış olarak ve dünyanın problemlerinin çözülmesi için önemli bir araç olarak görüyoruz."

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'na ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, 28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda birinci oldu - Son Dakika

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