Türkiye-AB KPK 82\'nci toplantısı Ankara\'da başladı, Libya mutabakatı tartışıldı

(ANKARA) - Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 82'nci toplantısı Ankara'da başladı. KPK Eş Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının uluslararası deniz hukukuna uygun olmadığını savunan AB açıklamasını gündeme getirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ise "Burada egemen iki devlet arasında imzalanmış ve onaylanmış bir anlaşma söz konusudur. Türkiye, bu meseleye ilişkin yapıcı bir yaklaşım sergilemeye hazırdır" yanıtını verdi.

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 82'nci toplantısı Ankara düzenlendi. Toplantının açılış konuşmalarını Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanları İsmail Emrah Karayel ile Emmanouil Kefalogiannis yaptı. Karayel, parlamentolar arası diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine dikkati çekti.

KARAYEL: "TÜRKİYE'NİN AB'NİN GÜVENLİK VE SAVUNMA PROJELERİNE DAHİL EDİLMESİ AB'NİN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesinin AB ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirten Karayel, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma projelerine dahil edilmesinin AB'nin güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Karadeniz'deki güvenlik risklerine de değinen Karayel, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel istikrarı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini, Türkiye'nin yeni bir "tahıl koridoru" anlaşması için diplomatik temaslarını sürdürdüğünü söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayel, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından terörle mücadelede AB ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Karayel, AB'nin PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik taleplere itibar etmemesini istedi. Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren Karayel, uluslararası toplumun somut adımlar atması gerektiğini belirtti. İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşa da değinen Karayel, Türkiye'nin diplomatik çözüm için temaslarını sürdürdüğünü, ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Karayel, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni müzakere fasıllarının açılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmasının önemini vurgulayarak, KPK toplantılarının Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine katkı sunmasını temenni etti.

KEFALOGIANNIS: "İMAMOĞLU, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDA AÇIKÇA KONUŞMAMIZI TALEP ETTİ"

Kefalogiannis de 82'nci KPK toplantısında yaptığı konuşmada, Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan toplantının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Avrupa Parlamentosu tarafından iptal edildiğini hatırlattı. Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir araya geldiklerini belirten Kefalogiannis, KPK toplantılarının düzenli yapılmasının önemini vurguladı. Kefalogiannis, şunları söyledi:

"Geçen hafta Strazburg'da delegasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda ele aldığımız iki konuya değinmek istiyorum. İlk olarak, geçen hafta Ekrem İmamoğlu'ndan bir mektup aldığımı sizlere bildirmek isterim. İmamoğlu, mektubunda tutukluluk koşulları ve devam eden yargı süreçlerinde karşılaştığı zorluklar hakkında bana bilgi verdi. Savcılar, kendisi hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İmamoğlu ayrıca, çok sayıda belediye başkanının gözaltına alındığına, tutuklandığına ve görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atandığına dikkatimizi çekti. Türk mevkidaşlarımızla gerçekleştireceğimiz toplantıda bu konuları dikkate almamızı istedi. Ayrıca hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve seçilmiş temsilcilere yönelik muamele konusunda açıkça konuşmamızı talep etti.

"TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKAT MUHTIRASI DENİZ HUKUKU'NA UYGUN DEĞİLDİR"