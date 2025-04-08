Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde Gerçekleştirildi; Başkanlar İmamoğlu'na Dayanışma Mesajlarını İletti

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, iki ülke arasındaki yerel yönetim iş birliğinin yanı sıra siyasi dayanışmaya da sahne oldu. Zirvede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları öne çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirveye Almanya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, AGİT ve Avrupa Konseyi Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Başkan Vekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye ve Almanya'dan pek çok belediye başkanı katılım sağladı.

Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması'nın 101. yılına denk gelmesiyle tarihi bir anlam da taşıyan zirvede belediye başkanları ortak bir bildiri imzaladı. Bildiride, zirvenin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra halklar arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin ifadesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Türkiye ve Almanya'dan belediye başkanları olarak, şehirlerimiz arasında karşılıklı anlayışı, diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir araya geldik. Bu zirve, ülkelerimiz arasındaki 100 yıllık diplomatik ilişkilerin yanı sıra, halklarımız arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin bir ifadesidir. Kentler, demokrasinin ve özgürlüklerin yaşandığı ve korunduğu alanlardır. Yerel yönetimler, halk iradesinin doğrudan temsil edildiği, temel hakların savunulduğu ve katılımcı demokrasinin hayata geçtiği öncü kurumlar olarak, özgür ve adil toplumların inşasında belirleyici rol üstlenmektedir. Bu bilinçle, aşağıdaki temel ilkelere olan bağlılığımızı kamuoyuna duyururuz:

Yerel yönetimlerin ve seçilmiş temsilcilerin yasal görevlerini özgürce ve kısıtlanmaksızın sürdürebilmesi, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurudur. Her türlü baskı ve müdahaleye karşı halkın iradesini savunmaya kararlıyız. İfade özgürlüğü, seçme-seçilme hakkı ve adil yargılanma ilkeleri tüm yurttaşlar ve yerel yöneticiler için güvence altında olmalıdır. Demokratik toplumun temelini bu ilkeler oluşturur. Kentler arasında iş birliğini teşvik ederek, sadece iyi uygulamaları paylaşmayı değil, aynı zamanda ortak demokratik değerleri de güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu vesileyle, halk tarafından seçilmiş ancak özgürlüklerinden mahrum bırakılmış tüm belediye başkanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na en içten desteğimizi sunuyor, halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve yerel demokrasiye sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Belediye başkanları olarak, günümüzün sınamaları karşısında şehirlerimizin küresel ölçekte sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu ortak bildiri ile demokrasiye ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlayan daha güçlü şehir ortaklıkları kurma konusundaki irademizi ortaya koyuyoruz."

Zirve açılış konuşmalarının ardından "Demokrasi ve Özgürlüklerin Güçlü Dinamikleri Olarak Şehirler" başlıklı oturumla devam etti. Oturumda, yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve hesap verebilir şehirler inşa etme potansiyeli ele alınırken, küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı. Ayrıca, belediye başkanlarının ortak gündemi TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması oldu.

Başkanlar, İmamoğlu'na dayanışma mesajlarını iletti

TBB Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İmamoğlu'nun hem kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de Zirve için heyecan duyduğunu ifade ederek, "Dostluğun, diyaloğun devam etmesi dünyayı bekleyen küresel sorunlar için çok önemli. Demokrasi olmadan biz şehrin, dünyanın hiçbir sorunu ile mücadele edemeyiz. Demokrasinin gelişmesi için bu ilişkiler çok önemli. Demokrasi sadece siyasetin konusu değil, yerel yönetimin de bir parçası." dedi.

TBB Encümen Üyesi ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zirve kapsamında Almanya'nın şehirlerine seslenerek Adıyaman'ın kardeş şehir talebinde bulunduğunu belirtti. Kardeş şehir talebinde bulunan bir diğer şehir ise Diyarbakır oldu. TBB Encümen Üyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır'ın Almanya'da kardeş şehre sahip olmadığını dile getirerek "Hannover ile kardeş şehir ilişkimizi güncellemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oturumda söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hem Türkiye'de hem de dünyada küresel bir kriz yaşandığını belirtti. Tugay, yerel yöneticiler olarak bir araya gelmelerinin amacını, kentlerde yaşanan sorunları iş birliği içinde görmek ve ortak çözümler üretmek olarak açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kardeş şehir ilişkisinin yalnızca iki belediyeyi değil, iki kültürü ve iki halkı birbirine bağlayan bir köprü haline geldiğini kaydederken, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin daha güçlenmesini dilediklerini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Ülkemizde demokrasinin ciddi sınavlardan geçtiği bir süreçteyiz. Cumhuriyet tarihimizin en kritik dönüm noktalarından bir tanesindeyiz. Bu süreçte başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere haksız yere tutulan belediye başkanlarının serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Darmstadt Belediye Başkanı Thomas Benz, yerel yönetimlerin dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesi gerektiğine dikkat çekti. Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge de İmamoğlu'na iletilmek üzere yazdığı mektubu TBB Encümen Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e teslim etti. Frankfurt am Main Belediyesi Meclis Üyesi Ina Satu Hauck ise belediyelerin birlikte çalışması gerektiğine işaret etti.