Türkiye-Azerbaycan arasında Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesi Anlaşması imzalandıAdalet Bakanı Tunç,...

BAKÜ - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştiren Bakan Tunç, iki ülke arasında eğitim, sağlık, kültür, ekonomik ve diğer alanlarda önemli ilişkiler olduğunu belirtti. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında çok güçlü bir kardeşlik bağı var. ve iki ülkenin de çok büyük menfaatine yönetim sergiliyorlar. Bizler de kabine üyeleri olarak, bakanlar olarak kendi alanlarımızda her iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmek, derinleştirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sizin ziyaretinizde Türkiye'de adli iş birliğine yönelik bir protokol yapmıştık. Öncesinde zaten Türkiye ile Azerbaycan arasında adli işbirliğiyle alakalı uluslararası sözleşme var. Hem bu sözleşmeler gereğince hem yapmış olduğumuz protokoller çerçevesi içerisinde biz Azerbaycan ile Türkiye arasında hukuki alanda, adli alanda da hiçbir problem olmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Kardeşliğin getirdiği bir avantaj"

İki ülkenin de tecrübelerini birbiri ile paylaşabilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, "Bu anlamda özellikle bugün imzalayacağımız cezaevlerinin yönetimi, denetimli serbestlik uygulamaları ve bu konuda her iki ülkenin karşılıklı görüş alışverişi, gerek mevzuatla ilgili gerek uygulamayla ilgili paylaşımda bulunmaya yönelik irade beyanında bulunması önemli. Her iki ülkenin adli alanda önemli uygulamaları var. Bu uygulamalarla ilgili birbirimize aktaracağımız, tecrübe paylaşacağımız hususlar söz konusu. Bu konuda özellikle bizim Türkiye Adalet Akademisi ile olan çalışmalarımız var. Yine dijital teknolojinin yargının hizmetlerinde kullanılmasıyla ilgili, özellikle bizim Ulusal Yargı Ağı Projesi sistemimizle ilgili sizlerle özellikle tecrübe konusunda paylaşacaklarımız olabilir. Personelin karşılıklı eğitimi, tüm bunlar özellikle bizim önümüzdeki süreçte Azerbaycan ile birlikte gerçekleştireceğimiz önemli alanlar. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk devletleri adalet bakanları ile de çok yakın diyaloğumuz var. Her biriyle birebir görüşerek, ülkelerimiz içerisindeki vatandaşlarımızın karşılaşmış oldukları yargı ile ilgili problemlerde direkt bakanlar düzeyinde ilişki, irtibat kurabiliyoruz. Bu çok önemli, kardeşliğin getirdiği bir avantaj" diye konuştu.

"TDT Adalet Bakanları Toplantısı'nın ikincisi Azerbaycan'da olacak"

Astana'da gerçekleştirilen TDT 1. Adalet Bakanları Toplantısı'nın da çok faydalı geçtiğini hatırlatan Bakan Tunç, "İnşallah ikincisi Azerbaycan'da olacak. İnşallah önümüzdeki sene tekrar burada kardeşlerimizle, kardeş adalet bakanlarımızla buluşmuş olacağız. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde diğer bakanların da her ayrı konunun farklı alanlarda yürütüldüğü iş birlikleri var. Ama bizim yargı alanında da başsavcıların birliği var. Türkiye'de toplantısını gerçekleştirmiştik. Noterler Birliği mutabakat zaptı oluştu. Türkiye'de ilk toplantısını yapmıştık. Yine avukatların, ara bulucuların Türk devletleri bünyesinde önemli çalışmaları var. Yargı alanında da özellikle hem adalet bakanları düzeyinde hem yargının diğer alanlarında da önemli iş birlikteliklerini sağlamaya devam ediyoruz. Burada özellikle her iki ülkenin vatandaşlarıyla ilgili olarak Türkiye'deki Azerbaycanlılar var, buradaki Türkler var, onların karşılaştıkları hukuki problemler, onların çözümü noktasında, özellikle suçluların iadesi ve diğer konular konusunda sorunsuz devam eden bir ilişkimiz söz konusu ve bu ilişkiye inşallah sorunsuz devam edeceğiz" dedi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusunda Azerbaycan'ın duyarlılığı için teşekkür eden Tunç, " 15 Temmuz, 2016 yılında ülkemizde hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. FETÖ terör örgütü bir darbe girişiminde bulundu ve FETÖ'nün özellikle dünya çapında örgütlenmesi, kardeş ülkelerimiz bünyesinde de geçmişte yuvalanması ve bu noktada bir tehlike arz etmesi, kardeş ülkelerimiz açısından da bir risk oluşturuyordu. Bu konuda da iş birliklerimiz oldu. Azerbaycan'a bu duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da yine bu anlamda FETÖ ile mücadelede de iş birliği konusunda her zaman zaten Azerbaycan'dan bugüne kadar gördüğümüz desteği inşallah yine görmeye devam edeceğiz. Terörizmle mücadele sadece tek başına bir ülkenin gerçekleştirebileceği bir şey değil. Uluslararası düzeyde işbirliği gerekir. Bu anlamda da zaten en çok işbirliği yapacağımız ülkeler kardeş ülkelerimiz" diye konuştu.

Mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmenin ardından iki ülkenin Adalet Bakanlıkları arasında Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Tunç, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.