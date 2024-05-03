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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe'nin mühendislik programlarını açacak

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe\'nin mühendislik programlarını açacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde gelecek akademik yılda ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe üniversitelerinin birer mühendislik programı açacaklarını bildirdi. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin programlarını açarak uluslararası öğrencilere hizmet verecek.

03.05.2024 11:17
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde gelecek akademik yılda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe üniversitelerinin birer mühendislik programı açarak öğrenci kabulüne başlayacaklarını bildirdi.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in öncülüğünde, iki ülke arasında ortak üniversite kurma iradesinin hayata geçtiğini vurgulayan Özvar, "Her iki Cumhurbaşkanımızın ortak iradeleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler olumlu neticelendi ve Bakü'de bir üniversite kuruluşu anlaşması yapıldı. 2024-2025 akademik yılı itibarıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyor." ifadelerini kullandı.

Üç üniversite, üç programla öğrenci kabulüne başlıyor

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile dünyada ilk defa yeni bir üniversite modelinin hayata geçirileceğine dikkati çeken Özvar, bu modelde Bakü'de kurdukları Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bünyesinde Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarını açacaklarını bildirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu üniversite, bir çatı üniversite olarak programlarını yeniden ilk defa açmayacak, bu üniversite Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin programlarını açacak. Bu bakımdan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesinin programları, bu üniversitede açılacak ve öğrenci kabul edecekler.

Dolayısıyla bu üç üniversitemizin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve gıda mühendisliği programı, ortaklaşa kurduğumuz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında öğrenci kabulüne başlayacak. Bu üniversitelerimiz, 'Bakü Kampüsü' adı altında kendi diplomalarını verebilecekler. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerimizin diplomalarına sahip olacaklardır. Öğrenci alımı, bu üniversitelerimizin cari usulleriyle gerçekleşecektir."

Erol Özvar, bu üniversite modelinin, uluslararası anlaşmalarla kurulan diğer üniversite modellerinden bazı noktalarda farklılaştığına işaret ederek, "Türkiye, bu yeni kurulan üniversite modeli ile yeni bir üniversite kurmaktansa zaten eğitim öğretim faaliyetlerine, bilimsel araştırma faaliyetlerine uzun yıllardır devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerimizin programlarını yurt dışında açmaktadır." şeklinde konuştu.

Özbekistan'da da benzer model uygulanacak

Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi benzeri modelin başka ülkelerde de olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu modeli, sadece Azerbaycan'da değil anlaşma yaptığımız ve müzakere ettiğimiz kimi ülkelerde de aynı şekilde açacağımızı bildirmek isterim. Dolayısıyla, 2024-2025 akademik yılı ile birlikte üç üniversitemizin eğitim öğretim programı açılırken önümüzdeki dönemde zannediyorum Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerimizin programlarını da diğer ülkelerde açma yoluna gideceğiz. Bu konuda Özbekistan ile fevkalade olumlu görüşmelerimiz devam etmekte, artık sona yaklaşmaktadır. Özbekistan ile ortak yükseköğretime dair üniversite kurma çabamız yakın zamanda ümit ediyoruz ki hayata geçecektir. Bu konuda yakın zamanda bir müjde vermek için çabalıyoruz."

YÖK'ün en önemli stratejilerinin başında "yükseköğretimin uluslararasılaşması" konusunun bulunduğuna dikkati çeken Özvar, "Yükseköğretimde uluslararasılaşma, yükseköğretimin gelecek vizyonunu belirleyen temel amaçlardan bir tanesidir." dedi.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen üniversitelerinin, programlarını yurt dışında açarak uluslararası öğrencilere bulunduğu bölgede de hizmet etmesinin sağlandığını vurgulayan Özvar, bunun yükseköğretim tarihinin en önemli aşamalarından biri olduğunun altını çizdi.

Özvar, bu aşamaya gelinmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun vadeli vizyonunun etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ODTÜ bilgisayar mühendisliği, İTÜ Endüstri Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi de gıda mühendisliği bölümleri ile yer alacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Bakü'de kurulmasına dair mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in huzurunda, YÖK Başkanı Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Bu yıl içinde faaliyete geçecek ortak üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulunca belirlenen köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.

Kaynak: AA

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